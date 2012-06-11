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Kültür-Sanat

Bob Welch hayatını kaybetti

Fleetwood Mac grubunun solisti Bob Welch vefat etti

11 Haziran 2012 16:56

Fleetwood Mac grubunun kurucusu ve solisti Bob Welch, Nashville'deki evinde intihar ederek hayatını sonlandırdı. Welch'in cansız bedenini ve bir veda mektubunu eşi Wendy buldu. 

 
Sözcü Don Aaron'un söylediklerine göre Welch'in ailesi, araştırmacılara, Welch'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla uğraştığını söyledi.
 
Aile dostu Bart Herbison Bob'un 3 ay önce bir ameliyat geçirdiğini ve iyileşmeyeceğinin, hasta kalacağının önceden de belli olduğunu söyledi.
 
Herbison'un dediklerine göre Bob, babasının hastalandığını ve onu sadece annesinin büyüttüğünü gördüğü için veda mektubunda, eşi Wendy'ye "Aynı şeyleri sana yaşatmayacağım" diyor.

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