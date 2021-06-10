Bob Ross'un resimleri sanal sergide

Resim Sevinci programıyla tanınan ressam Bob Ross'un resimleri, sanal bir sergi için bir araya geldi. Ressamın resimlerinin yer aldığı internet sitesinde aynı zamanda kullanılan renklerle ilgili ilginç istatistikler de paylaşılıyor.

Connor Rothschild ve Jared Wilber'ın beraber ortaya çıkardığı internet sitesi ressamın eserlerini bir araya getiriyor.

Bob Ross'un Resim Sevinci isimli programında yaptığı 403 tabloyu bir araya getiren veri bilimciler, aynı zamanda ressamın sanatıyla ilgili bilgiler de paylaşıyor.

İkili, Ross'un hangi renkleri ne sıklıkta kullandığı gibi bilgileri grafiklerle paylaşıyor.

Site girildiğinde ziyaretçileri, Connor Rothschild'ın notu karşılıyor:

"Bob Ross sanal sanat galerisine hoş geldiniz! Zor bir yıl oldu ve hepimizin biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Ve rahatlamanın Bob Ross'tan daha iyi bir yolu var mı? Jared Wilber, Bob Ross'un Resim Sevinci serisi sırasında yaptığı 403 tablo hakkında veri topladı ve ben de onları burada sanal bir sanat galerisinde sizlere sundum."

Bob Ross, resimlerinde genel olarak 12 renk kullanmış. Resim Sevinci'ndeki 403 parçadan 100'ünü bu şekilde oluştururken, çok nadiren 7-13 renk aralığının dışına çıkıyor.