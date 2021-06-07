Bob Odenkirk: Bazı insanlar kısa süre sonra Breaking Bad'i bile hatırlamayacak

T24 Dış Haberler

Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden Breaking Bad dizisinin en ikonik karakterlerinden yozlaşmış avukat Saul Goodman'ı canlandıran Bob Odenkirk, dizinin kısa süre içinde birçok kişi tarafından unutulacağını düşündüğünü belirtti.

The Guardian'a konuşan Odenkirk, "Pop kültürün bugünlerde ne kadar hızlı ilerlediğinin farkındayım. Kült haline gelen birçok işim çok kısa süre içinde unutulacak. Mr. Show gibi işlerim, veya SNL için yazdığım şeyler tamamen unutulmaya çok yakın. Gerçek şu ki birkaç yıla büyük ihtimalle Breaking Bad gibi bir diziyi bile insanlara hatırlatmam gerekecek" dedi.

Odenkirk, "M*A*S*H dizisi hakkında bir mail aldığımı hatırlıyorum. Durup, 'Kim M*A*S*H'i hatırlıyor ki?' diye düşünmüştüm. 25 yaşında birine bu diziden söz etmeye çalış. Neyden bahsettiğinden hiçbir fikri olmayacaktır. 10 yıl boyunca en büyük şey bu diziydi, şimdi ise kimse hatırlamıyor" diye konuştu.

Odenkirk'ün canlandırdığı avukatın James McGill'den Saul Goodman'a dönüşmesini konu alan "Better Call Saul"un yakında izleyicilerle buluşacak olan son sezonu hakkında da konuştu. Breaking Bad'in olaylarından önce geçen dizideki en büyük soru işaretlerden biri de McGill'in sevgilisi Kim Wexler'a ne olacağı; zira Wexler'dan Breaking Bad'in hiçbir noktasında bahsedilmiyordu.

Tecrübeli aktör, "Onun öleceğini düşünmüyorum. Bence hala Albuquerque'de avukatlık yapıyor. Hala arada yolları kesişiyor. Bence zaten Saul bu sebeple her yere reklam veriyor; çünkü Kim'in onu görmesini istiyor" dedi.

Odenkirk, Better Call Saul'un nasıl biteceğini hala bilmediğini; bunu olabildiğince geç öğrenmek istediğini söyledi.