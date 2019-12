-BOB MARLEY'İN DOĞUM GÜNÜ İSTANBUL'DA KUTLANACAK İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Rastafari'nin değişmez müziği Reggae'nin efsanevi ismi Bob Marley'in 66'ncı doğum günü, 5 Şubatta Taksim Kemancı'da düzenlenecek programla kutlanacak. Şarkılarında işlediği sevgi, barış ve kardeşlik konularıyla tüm dünyada milyonlarca hayranı olan Marley'in anısına düzenlenecek partide, King Seroman, Selecta Genjah, Naranjaman, Eric, Cocu, Selecta Allovy, Jo Jo Banton, Food Clothes ve Shelter gibi ünlü DJ'ler, sanatçının parçalarını dinleyiciler için sunacak. ''Could You Be Loved'', ''I Shot The Sherif'', ''No Woman, No Cry'', ''One Love'' gibi akıllardan silinmeyen şarkılarının hep bir ağızdan söyleneceği parti, gecenin geç saatlerine kadar sürecek. Seslendirdiği İspanyolca aşk şarkıları ile tanınan Buika, son albümü ''El Ultimo Trago''nun dünya turnesi kapsamında 4 Şubatta Cemal Reşit Rey Konser Salonunda dinleyicileriyle buluşacak. Flamenko ile cazı harmanlayarak çağdaş müzik alanına yeni yaklaşımlar getiren sanatçı, son albümünde seslendirdiği Meksikalı Diva Chavela Vargas'ın en güzel şarkılarını İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak. Türkiye'nin en çok dinlenen gruplarından Duman aynı gün İstanbul Jazz Center'da hayranlarının karşısına çıkacak. Piyasaya çıktıklarından bugüne hızla tanınan, yaptıkları Rock müzikle isimlerinden sıkça söz ettiren Duman, son albümlerindeki şarkılarının yanı sıra eski albümlerindeki beğenilen parçaları da seslendirecek. Aynı gün konser verecek olan Gaye Biçer de, Alt'ta dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Sezen Aksu, Işın Karaca ve Ajda Pekkan gibi isimlere yaptığı başarılı vokallerle müzik piyasasında adını duyuran Biçer'e, saksafonda Serdar Barçın, klavyede Çağrı Sertel, basta Ozan Musluoğlu ve davulda Burak Ersöz eşlik edecek. Olimpia Event Hall, 4 Şubatta usta DJ Hakan Küfündür eşliğinde, 1980'li yılların müzik kültürünü yeniden yaşatacak bir partiye ev sahipliği yapacak. Otuzuncu sanat yılını geride bırakan Yeni Türkü, 5 Şubatta Jolly Joker Balans'ta hayranlarıyla buluşacak. Türkiye'nin politik olarak hareketli dönemlerine tanık olmuş ve ezgilerini bu dönemlerin izleriyle yaratan Yeni Türkü, ''Vira Vira'', ''Telli Telli'', ''Maskeli Balo'', ''Mamak Türküsü'' ve ''Olmasa Mektubun'' gibi kardeşlik, barış, ve aşk dolu şarkılarını, yıllardır kendilerini hiç bir konserde yalnız bırakmamış dinleyicileri için seslendirecek. Türkiye özgün müziğinin başarılı seslerinden Birsen Tezer, aynı gün Alt'da bir performans sergileyecek. Bülent Ortaçgil, İlhan Şeşen ve Gürol Ağırbaş gibi önemli müzisyenlerle birlikte uzun yıllar çalışan Tezer'e performansı sırasında, gitarda Tunç Öndemir ve Emre Tankut, basta Mümtaz Solmaz ve perküsyon Ahmet Özbilen eşlik edecek. Münih Oda Orkestrası, İş Sanat Kültür Merkezi'nde 5 Şubatta klasik müzikseverlere bir konser verecek. İsmail Altunsaray, ''Bozlaktan Flamenkoya: Bir Gözden İki Damla'' başlığıyla aynı gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerin karşısına çıkacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 9 Şubatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın ''Unutulmaz Film Müzikleri''isimli konserine ev sahipliği yapacak. Şefliğini Kamil Coşkun'un yaptığı Diler Ciyas'ın solistliğindeki konserin sunuculuğunu ise Bülent Özveren'in gerçekleştireceği konserde, 51 kişilik sanatçı‎ kadrosu görev alacak. Usta perküsyon ustası Okay Temiz, dünyanın en ünlü ritm ustalarını 10 Şubatta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir araya getirecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ritmin Günü Konserleri'nin 9. yılı nedeniyle düzenlenecek konserde Giovanni Hidalgo (conga), Yamar Thiam (Talking Drum), Ahmet Özden (Zurna), Şenova Ülker (Trompet), Çağdaş Oruç (Saksofon), Emir Ersoy (Piyano), Ebru Ayarcı (Djembe), Tom Camidge (Djembe) sahne alacak. Ünlü isimleri 80 kişilik ''Okay Temiz Ritm Atölyesi'' ve birçok usta müzisyen eşlik edecek. Türkiye'deki folk-rock müziğin başarılı temsilcilerinden ''Gevende'', aynı gün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde konser verecek. Geleneksel Türk müziğine elektronik müzikle yaptıkları katkılarıyla tanınan Baba Zula 10 Şubatta Babylon'da sahne alacak. Yaptıkları oyun ve film müzikleriyle hafızalarda yer eden grup, Eylül ayında çıkarmayı planladıkları yeni albüm öncesinde izleyicileriyle buluşacak. -SAHNE SANATLARI- William Shakespeare tarafından kaleme alınan, Hakan Altıner'in yönettiği ''Bir Yaz Gecesi Rüyası'' isimli müzikal oyun, 5 Şubatta Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Atina Dükü'nün düğününde bir oyun sahneleyecek olan bir grubun, prova yapmak için ormana geldikleri sırada oyuncuların liderinin bir cin tarafından büyülenmesinin ardından başlarına gelenlerin anlatıldığı müzikalin orkestra şefliğini Önder Bali yapıyor. Bu keyifli müzikalde karakterleri ise Tamer Karadağlı, İsmet Üstekin, Dilek Aba, Elif Çakman, Orçun Kaptan, Eda Gülten, Sertan Erkaçan, Zeynep Papuççuoğlu, Erez Ergin Köse, Hüseyin Gülhuy, Adem Yılmaz, Merve Çaloğlu ve Fahri Öztezcan canlandıracak. Sema Keçik ve Arzu Işıtman'ın birlikte kaleme aldığı, yönetmenliğini Sema Keçik'in yaptığı, ''Kadın Hayattır Memattır Kadın'', yarın Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. İlk kadın bestekarlarımızdan Leyla Saz, ilk kadın şairlerimizden Nigar Hanım, İlk kadın romancılarımızdan Fatma Aliye, ilk kadın ressamlarımızdan Mihri Müşfik ve ilk kadın heykeltıraşlarımızdan Zerrin Bölükbaşı'nın hayatlarından kesitlerin anlatıldığı oyunda, Bensu Orhunöz, Mahperi Mertoğlu, Rozet Hubeş, Şehnaz Bölen Taftalı ve Özge Midilli rol alıyor. Nezihe Meriç'in öykülerinden, Hülya Karakaş tarafından uyarlayıp yönetilen ''Aşk Halleri'', yarın Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde oynanacak. Sevil Uluyol, Eftal Gülbudak, Caner Bilginer, Cemal Ahhan Şener, Nurdan Kalınağa, Burcu Çoban, Pınar Aygün, Nazan Yatgın ve Ömer Barış Bakova'nın rol aldığı oyunda, aşkın insan üzerinde yarattığı etkiler konu alınıyor. Ali Önel'in oyunlaştırdığı Ahmet Önel'in eseri ''Aklı Havada'', 5 Şubat tarihinde Müşfik Kenter Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşacak. Sıra dışı sahne tasarımıyla izleyenleri kendine hayran bırakan oyunda, özgür düşüncenin baskıya maruz kaldığı İstanbul, uçma hayali ile dolu idealist bir adamın gözünden anlatılacak. Oyunda Alican Yücesoy, Ali Rıza Kubilay, Beyti Engin, Ali Aziz Çölok, Dilara Yalçın, Çetin Etili ve Tugay Mercan gibi birçok oyuncu görev alacak. Murat Göksu'nun sahneye koyduğu, Murat Kodallı'nın orkestra şefliğini gerçekleştirdiği ''Mançalı Şövalye'' isimli müzikal aynı gün Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenecek. Dünyaca ünlü ''Don Kişot'' romanının sahnelere uyarlanmış hali olan ''Mançalı Şövalye''de Suat Arıkan, H.Rıza Murat Göksu ve Çağrı Köktekin gibi oyuncularda rol üstlenecek. Apo Kaya'nın yönettiği, Müjdat Gezen'in eseri Muzurevi aynı gün Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Bir huzur evinde kalan, hayatlarından umutlarını kesmiş dört arkadaşın, hayatlarına giren başka biri ile değişen yaşamlarının konu alındığı oyundaki karakterleri, İlhan Daner, Ümit Yesin, Ferdi Merter, Derya Karadaş, Ercan Demirel, Erdoğan Tuncel ve Ezgi Gürdal canlandıracak. İngiliz yazar Ray Cooney'in yazıp, Çetin Akcan'ın yönettiği ''Hangisi Karısı'', 7 Şubatta Kozzy Alışveriş, Kültür Sanat Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşacak. İki evi ve iki karısı olan bir taksi şoförünün geçirdiği trafik kazası sonrasında ortaya çıkan komik olayların işlendiği oyunda, Ercüment Doğan, Tuna Arman, Özden Özgürdal, Altan Akışık, Ebru Karanfilci, Fatih Yıldız, Hatice Topal ve Çetin Akcan sahne alacaklar.