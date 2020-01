Bob Marley'in 40 yıllık konser kayıtları ilk kez ortaya çıktı!

Kuzey Londra’daki Kensal Rise bölgesinde, Bob Marley and The Waiters’ın Avrupa turlarında kaldıkları bir otelin bodrumunda 13 adet analog kaset bulundu.

Bob Marley hayranları tarafından ‘kayıp ana bantlar’ olarak adlandırılan, bulunduklarında tamir edilemez derecede tahrip oldukları düşünülmüş ancak bir yıl süren detaylı kurtarma çalışmasından sonra onarılan, kayıtlar ‘iç ürpertici’ olarak tanımlanıyor.

Kasetler, Bob Marley’in 1974 - 1978 yılları arasında Londra ve Paris’te verdiği konserlerden No Woman No Cry, I Shot The Sheriff ve Jammin gibi Marley klasiklerinin kayıtlarını içeriyor.

Bulunan 13 kasedin iki tanesi boş bir tanesi ise onarılmaz durumda olmasına rağmen 10 adet kasedin onarıldığı ve dijital ortama aktarıldığı ifade edildi. Kasetlere sahip olan Jazz şarkıcısı Louis Hoover, “Kayıtları dinlediğimizde içimiz ürperdi” dedi.

Heavy Metal'in öncüsü Black Sabbath, dün gece verdiği konserle müzik kariyerini noktaladı: