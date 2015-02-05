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Kültür-Sanat

Bob Dylan'dan yeni albüm: Shadows In The Night

Dylan'ın yeni albümü “Shadows In The Night” Türkiye'de de Sony Music tarafından yayınlandı

05 Şubat 2015 11:28

Efsanevi müzisyen Bob Dylan'ın 3 yıl aradan sonra çıkardığı yeni stüdyo albümü “Shadows In The Night” Türkiye'de de Sony Music tarafından yayınlandı.

Prodüktörlüğünü Jack Frost'un üstlendiği Dylan'ın 36. stüdyo albümü, sanatçının 2012 yılında yayınladığı “Tempest” albümünden bu yana yayınladığı ilk stüdyo albümü olacak.

Zaman'da yer alan habere göre, albümde, Frank Sinatra'nın bazı şarkılarını yeniden yorumlayan ve bu albümün kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirten Bob Dylan; şarkıların tekrara çok girilmeden, grubuyla birlikte canlı kaydedildiğini, ‘cover'lama mantığından uzak bir şekilde, gün ışığına çıkarıldığını söylüyor. 

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