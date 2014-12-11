Bob Dylan'dan Frank Sinatra albümü geliyor

Amerikalı ünlü müzisyen Bob Dylan, efsane şarkıcı Frank Sinatra’nın klasik parçalarından oluşan bir seçkiyi yeniden yorumladığı 36’ıncı albümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sinatra’nın en sevilen parçalarından oluşan albümde, ünlü müzisyenin en meşhur hitlerinden Full Moon and Empty Arms ile birlikte toplam 10 şarkı bulunuyor.

Stüdyoda, kayıt sırasında Sinatra parçalarını iki defadan fazla tekrar alınmadan canlı olarak kaydedildiğini açıklayan Dylan, “Bu albüme imza atmak benim için gurur verici bir deneyim oldu, uzun yıllardır Sinatra parçalarını seslendirmenin hayalini kuruyordum, sadece kendimde yeterli cesareti bulamadığım için, bu ânı hep erteledim” dedi.

Herkes cover yapmanın peşinde

Müzisyenlerin çok sık cover parçalar seslendirmeyi tercih etmesini ise, “Açıkçası cover yaparak, bu parçalara yeni bir soluk getiriyorum gibi bir iddiam yok, hatta ben ve ekibim bu şarkıların cover şeklinde olmaması için epey mesai harcadık” şeklinde açıkladı. Bob Dylan, 1995’de Frank Sinatra’nın 80’inci yaş gününde, efsane müzisyenin hit parçası Restless Farewell’i, Sinatra’nın ricası üzerine seslendirmişti. Dylan’ın albümü Şubat ayında müzikmarketlerdeki yerini alacak.

BBC