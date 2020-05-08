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Kültür-Sanat

Bob Dylan, yeni albümünü bir şarkı daha yayınlayarak duyurdu

'Rough and Rowdy Ways', 19 Haziran'da yayınlanacak

08 Mayıs 2020 12:28

T24 Dış Haberler

Tarihin Nobel Edebiyat Ödüllü tek müzisyeni Bob Dylan, önümüzdeki aylarda kendi yazdığı yeni şarkıları içeren bir albüm çıkaracağını duyurdu.

'Rough and Rowdy Ways' isimli albüm, 19 Haziran'da raflarda ve dijital 'streaming' servislerinde yer alacak.

Yeni albüm, cover şarkıların yer aldığı Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) ve Triplicate'ten (2017) sonra Dylan'ın kendi yazdığı şarkıların yer alacağı ilk albüm olacak. Dylan'ın orijinal parçalarını içeren son albüm olan 'Tempest', 2012'de yayınlanmıştı.

Dylan, yeni albümünü duyururken içinde yer alacak bir şarkıyı da hayranlarıyla buluşturdu. 'False Prophet', 'Rough and Rowdy Ways'ten yayınlanan üçüncü şarkı oldu. 78 yaşındaki müzisyen geçen haftalarda 'Murder Most Foul' ve 'I Contain Multitudes' isimli iki yeni şarkı yayınlamıştı.

                 

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