T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Bob Dylan sessizliğini bozdu

2016 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ünlü müzisyen Bob Dylan sessizliğini bozdu. Ödülü kabul edeceğini açıklayan Dylan sessizliğinin nedenini “Nutkum tutuldu” diyerek izah etti.

29 Ekim 2016 18:16

2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bob Dylan'a verildiği 13 Ekim'de duyurulmuş ancak İsveç Akademisi ünlü sanatçıya uzun süre ulaşamamıştı. Dylan ödülü reddedeceğine dair spekülasyonlara yol açan bu sessizliğini nihayet bozdu. İsveç Akademisi Sürekli Sekreteri Sara Danius ile görüşen Dylan ödülü kabul ettiğini söyledi. Dylan "Nobel ile ilgili haberlerden dolayı nutkum tutuldu. Bu payeye değer veriyorum” diye konuştu.

Bob Dylan'ın 10 Aralık'ta Stockholm'deki ödül törenine katılıp katılmayacağı henüz belli değil. İsveç Radyosu'na bir açıklama yapan Sara Danius, sanatçının törene katılma mecburiyeti olmadığını ama kısa bir açıklamanın ya da videokonferans yoluyla söylenecek bir şarkının istenir olduğunu belirtti. "Umarım ne arzu ediyorsa onu yapar" diyen Danius, töreni onun isteklerine uyumlu hale getirebileceklerini söyledi. Bob Dylan İngiliz The Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda, ödülü aldığı takdirde törene "muhakkak” katılmak istediğini söylemişti.

İsveç Akademisi Bob Dylan'ı "Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği” için Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık bulmuştu. Akademi beş kez aramasına karşın Dylan'a ulaşamamış ve sanatçıya ulaşma çabasından vazgeçmişti. Nobel Ödülü'nü veren jüri arasında yer alan İsveçli Per Wästberg bu sessizliğe öfkelendiğini belirterek "Gelecek zaman zarfı içinde diyelim ki gelecek ay boyunca hiçbir açıklama yapmazsa o zaman ben bunu saygısız ve küstahça bulurum” demişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / EC, MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Nobel EdebiyatBob DylanDylanEkimAkademisiAkademisi Sürekli Sekreteri Sara DaniusAralık StockholmRadyosuSara DaniusDaniusThe Daily TelegraphAkademisi Bob DylanPer WästbergWelle Türkçe DPA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24