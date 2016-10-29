Bob Dylan sessizliğini bozdu

2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bob Dylan'a verildiği 13 Ekim'de duyurulmuş ancak İsveç Akademisi ünlü sanatçıya uzun süre ulaşamamıştı. Dylan ödülü reddedeceğine dair spekülasyonlara yol açan bu sessizliğini nihayet bozdu. İsveç Akademisi Sürekli Sekreteri Sara Danius ile görüşen Dylan ödülü kabul ettiğini söyledi. Dylan "Nobel ile ilgili haberlerden dolayı nutkum tutuldu. Bu payeye değer veriyorum” diye konuştu.

Bob Dylan'ın 10 Aralık'ta Stockholm'deki ödül törenine katılıp katılmayacağı henüz belli değil. İsveç Radyosu'na bir açıklama yapan Sara Danius, sanatçının törene katılma mecburiyeti olmadığını ama kısa bir açıklamanın ya da videokonferans yoluyla söylenecek bir şarkının istenir olduğunu belirtti. "Umarım ne arzu ediyorsa onu yapar" diyen Danius, töreni onun isteklerine uyumlu hale getirebileceklerini söyledi. Bob Dylan İngiliz The Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda, ödülü aldığı takdirde törene "muhakkak” katılmak istediğini söylemişti.

İsveç Akademisi Bob Dylan'ı "Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği” için Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık bulmuştu. Akademi beş kez aramasına karşın Dylan'a ulaşamamış ve sanatçıya ulaşma çabasından vazgeçmişti. Nobel Ödülü'nü veren jüri arasında yer alan İsveçli Per Wästberg bu sessizliğe öfkelendiğini belirterek "Gelecek zaman zarfı içinde diyelim ki gelecek ay boyunca hiçbir açıklama yapmazsa o zaman ben bunu saygısız ve küstahça bulurum” demişti.

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DPA / EC, MK