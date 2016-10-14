Bob Dylan sessiz

Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Bob Dylan'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Ancak ünlü şarkıcı perşembe akşamı ABD'nin Las Vegas kentinde verdiği konserde sessizliğini korudu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk müzisyen olan Dylan, ödüle ilişkin henüz hiçbir açıklama yapmadı. 3 bin izleyicinin katıldığı konserde Dylan, sadece şarkılarını seslendirmeyi tercih etti. Konser öncesi sadece "Merhaba Las Vegas” diyerek seyircilere seslendi. Başlangıçta daha çok yeni şarkılarını seslendiren 75 yaşındaki şarkıcı "Blowin' In The Wind" gibi klasiklerini sona sakladı. 70 dakika süren konser bitince izleyiciler, "Seni seviyoruz Bob”, "Sen bir efsanesin” gibi sloganlar attı.

İzleyicilerden Ray Staniewicz, "Şovu çok beğendim. Nobel Ödülü'nü gerçekten hak etti” dedi. Bir başka izleyici 70 yaşındaki Gail Wolffe ise "O bir şair. Dünyada olanları anlatıyor ve bunu hep yaptı. Şarkı sözleri kalpten geliyor” şeklinde konuştu.

Bob Dylan'ın ödülü kazanması pek çok kişi tarafından bir sürpriz olarak görüldü. Sosyal medyada da konu geniş şekilde yer aldı.

Şeytan Ayetleri adlı kitabıyla tanınan İngiliz yazar Salman Rüşdi Twitter üzerinden, "Orpheus'tan Faiz'e, şarkı ve şiir birbiriyle bağlantılıdır. Dylan, ozanlık geleneğinin parlak bir mirasçısıdır. Harika bir tercih” yazdı.

ABD Başkanı Barack Obama da şarkıcıyı kutladı.

Şarkıcı Joan Baez ise ödülün Bob Dylan'ın ölümsüzlüğü konusunda bir başka adım olduğunu belirtti.

Baez, Facebook hesabıdan yaptığı açıklamada, "Bu asi, münzevi ve kestirilemez sanatçı/besteci, bu en yüksek edebiyat ödülü için en doğru kişidir" şeklinde yazdı.

İskoç yazar Irvine Welsh ise Twitter'da “Ben bir Dylan hayranıyım ama bu, yaşlı hipileri mutlu etmek için verilen bir ödül” ifadelerini kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/dpa/BS/GA