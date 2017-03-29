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Yaşam
Deutsche Welle

Bob Dylan ödülünü şahsen almaya karar verdi

2016 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen ünlü müzisyen Bob Dylan’ın ödülünü Stockolm’da şahsen alacağı açıklandı.

29 Mart 2017 19:17

2016 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ünlü müzisyen Bob Dylan'ı haftasonu içinde ödülünü Stockolm'da şahsen alacağı bildirildi. İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Sara Danius'un, Dylan'a Nobel beratı ve ödül madalyasının yalnızca Akademi üyelerinin ve Dylan'ın katılımıyla düzenlenecek sade bir toplantıyla basına kapalı olarak takdim edileceğini duyurdu.

1 ve 2 Nisan'da Stockolm'da konser verecek olan Dylan'ın bu vesileyle Nobel Ödülü'nü de şahsen alacağı tahmin ediliyordu. 75 yaşındaki ünlü sanatçının 8 milyon İsveç Kronu (930 bin dolar) değerindeki para ödülünü ise akademiyle bu buluşmasında henüz alamayacağı belirtildi.

Para ödülünün sanatçıya takdim edilebilmesi için Akademi Dylan'ın bir performans gerçekleştirmesini talep ediyor. Sara Danius, 10 Haziran‘a kadar süre tanınan Dylan'ın bu performansı nasıl gerçekleştireceğinin ise sanatçının kendi inisiyatifine bırakıldığını söyledi.

Buna göre Dylan kısa bir konuşma yapabilir, bir şarkı söyleyebilir ya da videokonferans yoluyla bir açıklama gerçekleştirebilir. Danius, kimi durumlarda önceden kaydedilmiş bir performansın da geçerli sayılabildiğini ve Dylan'ın bu seçeneği tercih edebileceğini düşündüklerini belirtti.

Dylan'ın sessizliği spekülasyonlara yol açmıştı

İsveç Akademisi 2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bob Dylan'ı "Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği” için Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık bulunduğunu açıklamış, ancak 13 Ekim'de yapılan bu duyurudan sonra akademi Dylan'a uzun süre ulaşamamıştı.

Bu sessizlik, Dylan‘ın ödülü reddedeceğine dair spekülasyonlara yol açmıştı. Ancak ünlü sanatçı bir süre sonra sessizliğini bozmuş ve İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Sara Danius ile görüşerek ödülü kabul ettiğini söylemişti. Dylan "Nobel ile ilgili haberlerden dolayı nutkum tutuldu. Bu payeye değer veriyorum” diye konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa, SÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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