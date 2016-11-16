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Kültür-Sanat

Bob Dylan, Nobel’le ilgili son kararını verdi

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk söz yazarı olan Dylan, ödülü almasının ardından 16 gün boyunca herhangi bir açıklama yapmamıştı

16 Kasım 2016 22:56

İsveç Akademisi, dünyaca ünlü ABD’li sanatçı Bob Dylan’ın Nobel Edebiyat Ödülü’nü almak için Stockholm’e gitmeyeceğini açıkladı. Nobel’i almasının ardından "nutkunun tutulduğunu" söyleyen Dylan, ödülü kazandığının açıklanmasından sonra 16 gün boyunca herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Ödülü alan ilk söz yazarı olan Dylan, ekim ayı sonunda ödülü kabul ettiğini duyurmasına rağmen aralıkta düzenlenecek törene katılıp katılmayacağını söylememişti. İsveç Akademisi’nden yapılan açıklamada ise, “Bob Dylan 2016 Nobel Edebiyat Ödülü’nü almak için Stockholm’e gelmeyecek” dendi.

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