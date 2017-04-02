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Bob Dylan Nobel ödülünü aldı

Nobel edebiyat ödülüne layık görülen Amerikalı ünlü müzisyen Bob Dylan törenden aylar sonra İsveç'in başkenti Stockholm'de ödülünü aldı

02 Nisan 2017 20:12

Amerikalı ünlü müzisyen Bob Dylan'ın geçen yıl layık görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü'nü törenden yaklaşık dört ay sonra İsveç'in başkenti Stockholm'de aldığı belirtildi. Nobel Akademisi Başkanı Sara Danius Dylan'ın törende Nobel Ödül Komitesi üyeleri ile biraraya gelerek hem Nobel diploması, hem de madalyasını teslim aldığını söyledi. Danius törene katılan herkesin keyfinin yerinde olduğunu, şampanya içtiklerini kaydetti. Özel törene Nobel Edebiyat Ödülü'nü alacakları belirleyen 12 jüri üyesi dışında kimsenin davet edilmediği bildirildi. 75 yaşındaki müzisyen törenin ardından Stockholm'de bir konser verdi.

Dylan'ın 840 bin euro değerindeki para ödülünü ise henüz almadığı açıklandı. Para ödülünün sanatçıya takdim edilebilmesi için Akademi Dylan'ın bir performans gerçekleştirmesini talep ediyor. Sara Danius, 10 Haziran‘a kadar süre tanınan Dylan'ın bu performansı nasıl gerçekleştireceğinin ise sanatçının kendi inisiyatifine bırakıldığını söyledi.

İsveç Akademisi 2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bob Dylan'ı "Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği” için Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık bulunduğunu açıklamış, ancak 13 Ekim'de yapılan bu duyurudan sonra akademi Dylan'a uzun süre ulaşamamıştı.

Dylan‘ın ödülü reddedeceğine dair spekülasyonlar yapılmış, sanatçı ise bir süre sonra sessizliğini bozmuş ve İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Sara Danius ile görüşerek ödülü kabul ettiğini söylemişti. Dylan "Nobel ile ilgili haberlerden dolayı nutkum tutuldu. Bu payeye değer veriyorum” diye konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, HT/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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