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Kültür-Sanat

Bob Dylan, İsveç'e giderek Nobel ödülünü alacak

Dylan'ın Nobel Ödülü'nü kabul edip etmeyeceği tartışma yaratmıştı

30 Mart 2017 01:33

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan, layık görüldüğü Nobel Edebiyat ödülünü sonunda teslim alacak.

Geçen yılın ekim ayında layık görüldüğü ödülü, törene katılmayarak almayı reddeden Dylan, fikrini değiştirdi. Nobel Akademisi, yaptığı açıklamada şarkıcının ödülü haftasonu alacağını duyurdu.

Konuşma yerine bant kaydı yayınlanacak

 

İsveç'in başkenti Stockholm'de iki konser verecek olan şarkıcı, burada Nobel Akademisi üyeleriyle basına kapalı bir ortamda bir araya gelerek Nobel ödülünü alacak. Törende bizzat konuşma yapmayacağı ifade edilen sanatçının bunun yerine görüntülü bir kaydının yayınlanması bekleniyor.

Nobel ödülüne hak kazananlar, kendilerine verilen 910 bin dolarlık para ödülünü alabilmek için konuşma yapmak zorunda.

 

Yılan hikayesine dönmüştü

 

Nobel komitesi, 2016 Edebiyat Ödülü'nü 'Amerikan müzik geleneğinde yeni bir şiirsel anlatım yarattığı' için ABD'li ünlü müzisyene vermişti. Ancak Dylan, bir süre sessizliğe gömülerek bu konuda bir açıklama yapmamıştı. Komite üyeleri de şarkıcıya ulaşmakta başarısız olmuş, hatta Dylan'ın bu tavrını 'küstahlık' olarak yorumlamıştı.

16 günlük sessizlikten sonra ödülü kabul ettiğini açıklayan Dylan, bu sefer de ödül törenine katılmayı reddetmişti.

 

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