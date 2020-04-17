Bob Dylan'ın kendisini Anne Frank ve Indiana Jones ile kıyasladığı yeni şarkısı yayında

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Dünyanın Nobel Edebiyat Ödüllü tek müzisyeni olan Bob Dylan, 8 yıllık bir aradan sonra daha önce duyulmamış orijinal şarkılarını yayınlamaya devam ediyor.

Geçen haftalarda eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikastiyle ilgili 17 dakikalık "Murder Post Foul" şarkısını yayımlayan Dylan, bu sefer de "I Contain Multitudes" isimli bir şarkıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Dylan'ın sesine sadece üç gitarın eşlik ettiği şarkıda Nobel ödüllü müzisyen kendisini 16 yaşında bir Nazi toplama kampında hayatını kaybeden Anne Frank, yazar Edgar Allen Poe ve hayali karakter Indiana Jones gibi isimlerle kıyaslıyor.

Dylan'ın son albümleri ABD pop standartlarının coverlarını içeriyordu. Son olarak 2017 yılında bu coverları içeren 'Triplicate' albümünü yayınlamıştı. Dylan'ın kendi yazdığı orijinal şarkılarını içeren son albüm 2012 çıkışlı 'Tempest'ti.

Murder Most Foul, Dylan'ın 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk müzisyen olmasının ardından yayınladığı ilk orijinal şarkı oldu.