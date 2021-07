Bob Dylan'ın 80. doğum günü için 80 şarkılık liste yapıldı

Rolling Stone, Bob Dylan'ın 80. doğum günü için Dylan şarkılarının en iyi cover'larından oluşturan 80 şarkılık bir liste derledi. Dylan, müziğin çeşitli türlerinden sanatçıların şarkılarına ve binlerce yorumuna ilham verdi.

R&B'den Indie Rock'a kadar geniş bir yelpazeye sahip olan listede, 60 yıl önce başlayan arkadaşlıklarla beraber yorumlanan şarkılardan, geçen yıl gibi yakın bir zamanda paylaşılan parçalara kadar çeşitli şarkılar yer alıyor.



10) The White Stripes, "One More Cup of Coffee" (1999)

Kariyeri boyunca çeşitli Dylan şarkılarını yorumlayan Jack White, bu şarkıyı kirli vokali ve Meg'in sert davulları sayesinde yeni zirvelere taşıyor.

9) The 13th Floor Elevators, “It’s All Over Now, Baby Blue” (1967)

Psychedelic Rock'ın cesur dünyasının üyelerinden The 13th Floor Elevators, Easter Everywhere albümlerinden It's All Over Now, Baby Blue'nun son derece etkileyici versiyonuyla dinleyenleri büyülediler. Dylan şarkılarına yeni yaklaşımlar getiren grup, sözlere odaklanmak yerine amfilerinin sesini açtılar ve gitarlarını konuşturmayı tercih ettiler.

8) The Byrds, “You Ain’t Goin’ Nowhere” (1968)

Dylan'ın 1967'de ve 1968'in başlarında The Band’le The Basement Tapes albümünü kaydetmek için birçok motivasyonu vardı ancak en büyük amacı diğer sanatçıları da kapsayabilecek şarkılar yazmaktı. Bu albümden bir şarkı yorumlayan ilk gruplardan biri The Byrds, albümlerinde bu şarkıyı çıkış şarkısı olarak kullandı.

7) Sam Cooke, “Blowin’ in the Wind” (1964)

Dylan’ın sık sık cover'lanan protesto şarkısı, Cooke'un müziğe bakış açısını değiştirdi. Blowin' in the Wind şarkısı Cooke’u A Change Is Gonna Come’ı yazmaya teşvik etti.

6) George Harrison, "If Not For You" (1970)

George ve Bob, Woodstock'ta Travelling Wilburies'e kadar birlikte çalarak geçen 60'lı yıllardan kalma en ikonik dostluklarından birini kurdular. If Not For You, Dylan'ın New Morning'le çıkışını yapmasından sadece birkaç ay sonra George'un 1970 solo klasiği All Things Must Pass albümünün öne çıkan bir parçalarından bir tanesiydi.

5) Guns N' Roses, “Knockin’ On Heaven's Door” (1991)

Guns N' Roses, Knockin’ On Heaven’s Door’u 1987 yılında çalmaya başladı ve şarkı o günden bugüne bir klasik haline geldi.

4) Elvis Presley, "Tomorrow Is a Long Time" (1966)

Dylan’ın 1962'de, İtalya’da okuyan kız arkadaşı Suze Rotolo’un eve dönmesi için can atarken yazdığı şarkı Tomorrow Is a Long Time’ın Elvis Presley yorumu, Dylan’ın en değer verdiği kayıtlardan biri.

3) The Byrds, “Mr. Tambourine Man” (1965)

The Byrds üyeleri, Mr. Tambourine Man’in demosunu ilk duyduklarında bu şarkıyı kullanıp kullanmama konusunda emin olamamışlardı. Grup, sonradan şarkı üzerinde küçük oynamalar yaparak dünyanın en gözde parçalarından birini seslendirdiler.

2) Nina Simone “Just Like Tom Thumb’s Blues” (1969)

Dylan, bazı çevrelerce huysuz bir adam olarak anılsa da, dönemindeki sanatçılarla karşılıklı saygıyla dostluklarını sürdürdü. Simone’la 60'ların başında New York’ta tanıştı. Simone kariyeri boyunca Dylan’ın işlerini yakından takip etti ve birçok şarkısını yorumladı.

1) The Jimi Hendrix Experience, "All Along the Watchtower" (1968)

Bu şarkı için Bob Dylan, Jimi Hendrix’e “Daha önce bir sanatçı benim şarkılarımı bu kadar iyi yorumladı mı, bilmiyorum.” demişti. Şarkıyı Dylan, akustik versiyonuyla çalarken, Hendrix şarkıya bambaşka bir yorum kattı ve kendine özgü gitar tonlarıyla şarkıyı efsaneleştirdi.