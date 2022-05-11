Bob Dylan, en büyük heykelini tanıttı

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Nobel Edebiyat Ödüllü müzisyen Bob Dylan, şu ana kadar yaptığı en büyük demir heykeli tanıttı.

Fransa'da bir üzüm bağında tanıtılan 'Rail Car' isimli eserin yapımında yaklaşık 7 ton demir kullanıldı. Bir vagona benzeyen heykel, Château La Coste'de tren raylarına yerleştirildi. Eserde merdiven, tekerlek ve el aleti motifleri bulunuyor.

Dylan, eserin "algı ve gerçekliği aynı anda temsil ettiğini" söylüyor.

Dylan'ın demir heykelleri ilk olarak 2013'te Londra'daki Halcyon Galeri'de sergilenmişti. Ünlü müzisyenin eserlerinden biri Maryland'de bir kumarhanenin kapısına yerleştirildi. Kapıya yerleştirilmesi için yapılan bir başka heykel de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 84 bin 375 dolara satın alınmıştı.