Bob Dylan bütün şarkılarını Universal Music'e sattı

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan, bütün şarkılarını Universal Music grubuna sattı. Karar, "Universal Music tarihindeki en büyük anlaşma" olarak değerlendirildi.

BBC'nin aktardığı habere göre, 79 yaşındaki sanatçı Bob Dylan bütün şarkılarının haklarını Universal Music'e sattı. Bu anlaşma kapsamında Dylan'ın şarkı sözü yazarı olarak aldığı telifler, gelecek şarkılarından kazanacakları ve her şarkısının telif hakkı Universal Music şirketine geçti.

Universal Music, Bob Dylan'ın kariyeri boyunca yaptığı 600 şarkının telifine sahip olacak.

Anlaşmanın detayları kamuoyuyla paylaşılmasa da değerinin yüzlerce milyon dolar olabileceği tahmin ediliyor.