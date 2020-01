Bob Dylan, aylar sonra Nobel ödülünü aldı

Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen müzisyen Bob Dylan, aylar süren tartışmalardan sonra Nobel diplomasını ve ödül madalyasını aldı.

ABD’li şarkıcı, besteci ve söz yazarı Bob Dylan, aylar süren tartışmaların ardından Nobel Edebiyat Ödülü’nü İsveç’in başkenti Stockholm’de aldı.

Avrupa turu kapsamında Stockholm’de dün ve bugün konser programları olan Dylan, Nobel Ödül Komitesi yetkilileri ile adı açıklanmayan yer ve zamanda bir araya gelerek Nobel diploması ve madalyasını teslim aldı.

Sanatçının, 8 milyon kronluk (3,2 milyon lira) ödülünü alması için önkoşul olarak sunulan geleneksel dersi ise vermediği belirtildi.

Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmasının ardından yapılan törene katılmamıştı. Dylan yerine törende Amerikalı sanatçı Patti Smith konuşma yapmıştı.

Hiçbir medya kuruluşu

törene katılmadı

Akademi'den yapılan açıklamada belirtildiği üzere, ödül töreninde hiçbir medya kuruluşu yer almadı. Törene yalnızca Bob Dylan ve Akademi üyeleri katıldı.

69 albümü var

Gerçek ismi "Robert Allen Zimmerman" olan 75 yaşındaki Bob Dylan'ın, "Mr. Tambourine Man'', "All Along the Watchtower", "Like a Rolling Stone" gibi unutulmaz birçok şarkısı bulunuyor.

Bob Dylan, 1962 yılından bu yana toplam 69 albüm yayınlamıştı.

Dylan'ın bugüne dek 11 Grammy ile "Things Have Changed" isimli şarkıyla kazandığı bir de Oscar ödülü bulunuyor.

Bob Dylan, ABD'de 1960'larda ortaya çıkan muhalif ve gelenek yıkıcı şair ve yazarlardan oluşan Beat Kuşağı'nın da temsilcileri arasında.