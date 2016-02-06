BM'nin haklı bulduğu Assange: Hangi hakla çocuklarımı 5 buçuk yıl babalarından mahrum bıraktılar

Hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle 2012 yılından bu yana Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığınan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, BM çalışma grubunun kendisi lehinde verdiği kararı değerlendirerek, Büyükelçiliğin balkonundan basına açıklama yaptı. Assange, “Başıma gelen şey o nedenle beni şaşırtmış değil. Dayanabiliyorum. Bununla birlikte, İngiltere, İsveç veya ABD hükümeti hangi hakla çocuklarımı 5 buçuk yıldır babalarından mahrum bıraktı?” diye konuştu.

BM'ye ve karara imza atanlara teşekkür eden Assange, “Bu uluslararası insan hukuku çatısı altında alınmış, İngiltere’yi, İsveç’i ve ABD’yi bağlayan bir karar. BM geçen gece bir açıklama yaparak kararın yasal olarak bağlayıcı olduğunu dile getirdi" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond'ın kararla ilgili sözlerini de değerlendiren Assange, "Hammond birey olarak bence çok hoş biri ama bu yorumlarının laftan ibaret olduğunu anlamalı. Gerçek şu ki İngiltere ve İsveç 16 aylık bir sürece taraf olmayı kabul etti. Süreç içinde ifade verdim. İngiltere süreç içinde bunlara yanıt verdi. İsveç de yanıt verdi. Resmi olarak, sürecin tarafları olarak kaybettiler. İngiltere ve İsveç kaybettiler, hem de en üst düzeyde kaybettiler" diye konuştu.

İngiltere ve İsveç”e kararın 2 hafta önce tebliğ edildiğini ve bu süre içinde itiraz şansları olduğunu anlatan Assange, "Bu süre bugün bitti. Kararın temyizi artık mümkün değil. Niye temyiz etmediler? Çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Çünkü haklı gerekçeleri yok” dedi.

İngiltere'de 5 buçuk yıldır, hiçbir suç isnadı olmaksızın alıkonulduğunu belirten Assange, şöyle devam etti:

"20 yıldan beri savaş suçlarını, hükümetlerin işlediği suçları ifşa ediyorum. Başıma gelen şey o nedenle beni şaşırtmış değil, işimin parçası. Bu süreç beni sertleştirdi, katılaştırdı. Dayanabiliyorum. Bununla birlikte, İngiltere, İsveç veya ABD hükümeti hangi hakla çocuklarımı 5 buçuk yıldır babalarından mahrum bıraktı? Bu, hiç unutamayacağım bir sonuç. Çocuklarım olan bitenin tarafı değil. Ne siyasetin içindeler ne de hükümetlerden hesap soruyorlar. Sadece çocuk onlar. Babalarını geri alma zamanı geldi ve bu öyle veya böyle gerçekleşecek."

BM'nin Assange kararı

BM'nin keyfi tutuklamalarla ilgili çalışma grubu, "Assange'ın Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kalışının, Assange'ın 'keyfi olarak tutulduğu' anlamına geldiği" kararına varmış, Assange'ın elçilikten serbestçe ayrılma, özgürce seyahat etme ile İsveç ve İngiltere'den tazminat talebinde bulunma hakkı olduğunu bildirmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, BM grubunun Assange lehinde verdiği kararla ilgili olarak, "Bu grubun kararını saçma buluyor ve reddediyoruz" demişti.

Kararın herhangi yasal bir bağlayıcılığı olmadığını bildiren İngiliz hükümeti de Assange hakkındaki Avrupa genelini kapsayan tutuklama emrinin geçerliliğini koruduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle, Birleşik Krallık'ın Assange'ı İsveç'e iade etme gibi bir yasal zorunluluğu bulunuyor" açıklamasını tekrarlıyor.

3 yıldan fazladır bir odada tutuluyor

Assange'ın büyükelçilik binasından çıkması halinde şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanması ve İsveç'e iade edilmesi bekleniyor.

İngiliz mahkemesi 2012 yılında, 44 yaşındaki Avustralyalı bilgisayar programcısı Assange'ın, tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Julian Assange, İsveç'e iade edilirse ABD'ye gönderilmekten korktuğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

19 Haziran 2012'de İngiltere'deyken, hakkındaki İsveç'e iade kararının ardından Ekvador Büyükelçiliğine sığınan Assange, üç yıldan fazla süredir diplomatik misyonun bir odasında yaşıyor.

Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.