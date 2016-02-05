'Assange keyfi olarak tutuluyor'



BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'ndan (UN Working Group on Arbitrary Detention) yapılan açıklamada, "Julian Assange'ın Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kalışının, Assange'ın 'keyfi olarak tutulduğu' anlamına geldiği" ifadesine yer verildi. BM Çalışma Grubu, Assange'ın serbest bırakılması için İngiltere ve İsveç'e çağrıda bulundu.

İngiltere: Durumu değiştirmez

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun kararına tepki gösterildi. Kararın Assange'ın durumunda bir değişiklik yapmayacağı vurgulandı. Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınarak İsveç mahkemesinin verdiği tutuklama kararından kaçtığı belirtildi.

İsveç: Dilediği an büyükelçiliği terk edebilir

İsveç hükümeti de BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun kararına tepki gösterdi. İsveç Dışişleri Bakanlığının hukuk departamanının başkanı Anders Rönquist konuyla ilgili kaleme aldığı bir mektubu BM Çalışma Grubu üyelerine gönderdi.

Mektupta, "Assange Ekvador Büyükelçilğinde kalmaya kendi iradesiyle karar verdi. Orada bulunma kararından İsveç kurumları sorumlu değildir. Assange dilediği an büyükelçiliği terk edebilir" ifadelerine yer verildi.

Yıllardır dışarıya adımını atmadı

Wikileaks kurucusu İsveç'te iki kadına tecavüzle suçlanıyor. Assange, İsveç'li yetkililerin kendisini ABD'ye gönderecekleri kaygısıyla İngiltere'de 2012 yılında Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dünya çapında yankı yaratan binlerce yazışmasını yayınlayan Assange'ın siyasi iltica talebi Ekvador tarafından kabul edilmiş, ancak Büyükelçiliği kuşatma altında tutan İngiliz polisi Assange'ın buradan çıkışına izin vermemişti.