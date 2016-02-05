BM, Wikileaks'in kurucusu Assange hakkındaki kararını açıkladı

Hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle 2012 yılından bu yana Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde yaşayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın başvurusunu inceleyen Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, Assange’ı haklı buldu.

BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, Assange hakkındaki tutuklama kararının 'keyfi' olduğuna hükmetti.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiltere'deki tutukluluk haliyle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) keyfi tutuklamalarla ilgili çalışma grubunun vereceği kararın aleyhinde olması halinde İngiliz polisine teslim olacağını, lehinde bir karar çıkması halinde ise pasaportunun iadesini talep ettiğini bildirmişti.

Assange konuya ilişkin Twitter'daki Wikileaks hesabından, "Eğer cuma günü BM aleyhimde karar verirse İngiliz polisinin beni tutuklamasını kabulleneceğim" yazmıştı.