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15 Temmuz Darbe Girişimi
BBC Türkçe

BM'den Türkiye'ye "Hâkim Sefa Akay'ı serbest bırakın" talebi

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) adlı BM kurumu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan hâkim Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılmasını talep eti

31 Ocak 2017 23:27

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) adlı BM kurumu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan hâkim Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Akay, 1994'teki Ruanda Soykırımı'ndan hüküm giyen eski bir Ruandalı bakanın davasını gözden geçiren BM yargıçlar heyetinin bir üyesiydi.

MICT, Akay'ın diplomatik korumaya sahip olduğunu vurguladı.

Ankara, Akay'ın serbest bırakılması için yapılan çağrıları geçmişte reddetmişti.

MICT, Akay'ın 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını ve aleyhindeki tüm hukuki işlemlerin sona erdirilmesini talep ediyor.

Talepte, devletlerin MICT'in taleplerine uyması gerektiğini söyleyen BM Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunuluyor.

Akay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan onbinlerce yetkiliden biriydi.

"Yargı bağımsızlığına darbe"

MICT, Akay'ın yerine başka bir yargıcın getirilmesinin, "yargısal bağımsızlığına "büyük darbe" vuracağına, çünkü bu şekilde bir davanın ele alınışına bir ülkenin müdahalede bulunmuş olacağına" dikkat çekti.

MICT Başkanı Theodor Meron "Diplomatik koruma bağımsız, uluslararası bir yargının yapı taşıdır" dedi.

Akay, Ruanda Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde eski Ruanda Planlama Bakanı Augustin Ngirabatware'ye verilen 30 yıllık hapis cezası kararını alan hukukçular arasındaydı.

Avukatları, yeni kanıtlar ışığında eski bakanın davasının yeniden görülmesini talep etmişti.

Türkiye, 1990'lı yıllarda eski Yugoslavya'daki savaşlar ve Ruanda'daki soykırımın yargılanması için kurulan mahkemelere başta büyük destek vermişti, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmesinden beri bu tutum değişti.

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