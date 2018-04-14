BM'den itidal çağrısı: Gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Gentel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve ''uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu'' belirtti.



BM Sözleşmesinin bu konuda çok net olduğuna dikkati çeken Guterres, şu değerlendirmede bulundu:

''BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında en önemli sorumluluğa sahip. Güvenlik Konseyi üyelerini birlik olup bu sorumluğu yerine getirmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere böyle tehlikeli bir durumda itidal göstermesi, gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının ıstırabını daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınma çağrısı yapıyorum."



Guterres, öte yandan Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti de erteledi.

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