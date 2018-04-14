T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'den itidal çağrısı: Gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılmalı

BM Genel Sekreteri, Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti de erteledi

14 Nisan 2018 11:59

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

TIKLAYIN - İşte Suriye'de dakika dakika yaşananlar

Birleşmiş Milletler (BM) Gentel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve ''uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu'' belirtti.

BM Sözleşmesinin bu konuda çok net olduğuna dikkati çeken Guterres, şu değerlendirmede bulundu:

''BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında en önemli sorumluluğa sahip. Güvenlik Konseyi üyelerini birlik olup bu sorumluğu yerine getirmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere böyle tehlikeli bir durumda itidal göstermesi, gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının ıstırabını daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınma çağrısı yapıyorum."

Guterres, öte yandan Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti de erteledi.

TIKLAYIN - ABD, İngiltere ve Fransa uçakları Suriye'yi vurdu; Ankara'dan 4 buçuk saat sonra açıklama geldi

ETİKETLER

bm genel sekreteriAntonio Guterresitidalçağrıtrumpabdsuriyehava harekatıoperasyonkimyasal saldırıtepkitürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24