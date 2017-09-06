BM'den dünya savaşı uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore ile nükleer çatışma çıkma riskinin dünyayı tehdit eden en tehlikeli kriz olduğunu söyledi.

Muhtemel bir askeri harekâtın korkunç sonuçlara yol açabileceğini belirten Guterres, son nükleer denemeyi kınadı ve Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerine uyması gerektiğini dile getirdi.

Guterres dünya devletlerine seslenerek, Kore yarımadasında savaş çıkmasının mutlaka önlenmesini istedi.

Kuzey Kore hafta sonunda kıtalararası füze tarafından taşınabilen hidrojen bombası denemesi yapmıştı.

Kuzey Kore'den misilleme tehdidi

Öte yandan, nükleer denemeleri bütün dünyada kınanan Kuzey Kore, muhtemel yaptırım kararlarına karşı misillemede bulunacağını duyurdu. ABD'yi düşmanca politikalar uygulamak ve "hummalı yaptırım kampanyası" başlatmakla suçlayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, "tiksindirici yaptırımlara ve ABD'nin baskılarına kendilerine özgü karşı saldırıyla karşılık vereceklerini" bildirdi.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'u savaş için bahane aramakla suçlayan Washington yönetimi BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang'a en sert yaptırımları uygulamasında ısrar ediyor.

"ABD süper güç olduğumuzu unutmamalı"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Kıtalararası füze ve nükleer silah sahibi bir süper güç olduklarının ABD tarafından unutulmaması gerektiğini ve Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasından sonra nükleer silah potansiyelini arttırma çabalarını ikiye katladıklarını" söyledi.

Rusya ve Çin'den itidal çağrısı

Bölgesel ekonomik zirveye katılmak üzere Rusya'nın Vladivostok şehrine giden Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore'yle aralarında tırmanmaya devam eden anlaşmazlığı da görüşeceğini açıklamıştı.

Putin, Çin ziyareti sırasında "küresel felaket ve sayısız kayıp" karşısında uyarıda bulunmuş ve krizin mutlaka görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini söylemişti.

ABD ise Kuzey Kore ile diyalog başlatılmasına sıcak bakmıyor. ABD'nin BM'deki Daimi Temsilcisi Nikki Haley önümüzdeki pazartesi günü görüşülmek üzere BMGK'ya ağırlaştırılmış yaptırımlarla ilgili önerilerde bulunacaklarını duyurdu.

ABD öncelikle Çin'den Kuzey Kore'ye yapılan petrol sevkiyatının durdurulmasını talep ediyor. Taraflara itidal çağrısında bulunan Pekin yönetimi, Kuzey Kore ekonomisinin çökmesinin kestirilmesi mümkün olmayan sonuçlara yol açmasından endişe ediyor.