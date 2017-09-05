Tesla'nın sahibi Elon Musk: Yapay Zeka Kuzey Kore'den daha büyük tehdit

SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi işadamı Elon Musk Yapay Zeka'nın Kuzey Kore'den çok daha büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Yapay Zeka konusundaki uluslararası yarışa dikkat çeken Musk bunun Üçüncü Dünya Savaşı'nın en muhtemel tetikleyicisi olabileceğini yazdı.

Musk, paylaştığı Tweette, "Çin, Rusya, bilgisayar biliminde gelişmiş tüm ülkeler. Yapay Zeka alanındaki üstünlük yarışı bence Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacak" dedi.

Elon Musk bu mesajı, Twitter'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıyla ilgili bir haberi paylaşarak yazdı.

Haberde Putin'in "Yapay Zeka sadece Rusya değil bütün insanlığın geleceği... Dev imkanlar getirdiği gibi öngörmesi zor tehditler de yaratıyor. Bu alanda liderliği alan, dünyayı da yönetecektir" açıklamalarına yer veriliyordu.

Musk, Kuzey Kore'nin nükleer füze atmasının 'intihar' olacağını ancak Yapay Zeka konusundaki yarışın kendisini Kuzey Kore'den daha fazla endişelendirdiğini ifade etti.

Milyarder işadamı uzun zamandır Yapay Zeka teknolojisinin silahlarda kullanılmasına karşı çıkıyor ve geçen ay Birleşmiş Milletler'e bu tür silahlara uluslararası yasak konması talebiyle yazılan açık mektubu imzalayan 116 kişiden biri.

Bu açık mektupta "insandan bağımsız olarak devreye giren ölümcül silahlar bir kez geliştirildiğinde, savaşları çok daha büyük bir ölçeğe ve insanların kavrayabileceğinden çok daha büyük bir hıza eriştirecek" deniliyordu.

116 imzalı uyarıda şu ifadeler de vardı:

"Bunlar despot yönetimlerin ve tetöristlerin masum insanlara karşı kullanabileceği, ayrıca istenmeyen şeyler yapması için hacklenebilecek silahlar.

"Harekete geçmek için çok az zamanımız var. Pandora'nın kutusu bir kez açıldı mı kapatması çok zor olacak."