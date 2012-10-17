BM raporu: 10 yıl içinde 142 milyon kız çocuğu evlendirilecek

Hülya KARABAĞLI / ANKARA

Birleşmiş Milletler (BM) dünya genelinde bugünkü şartların devam etmesi durumunda önümüzdeki 10 yıl içinde 142 milyon kız çocuğunun evlendirileceğini rapor etti.

BM tarafından açıklanan raporda, son 10 yıldır dünya genelinde çocuk yaşta kızların evlendirilmesi vakalarında olumlu anlamda önemli bir gelişmenin yaşanmadığına vurgu yapıldı. BM Nüfus Vakfı (UNFPA) tarafından hazırlanan raporda çocuk yaşta kızların daha çok az gelişmiş ülkelerde evlendirildiği dikkat çekiyor.

Raporun yayınlanması vesilesi ile bir açıklama yapan UNFPA Genel Direktörü Dr. Babatunde Osotimehin, çocuk yaşta kızların her ne sebep ile evlendirilirse evlendirilsin bunun hem bu kızlara hem de evliliklerine zarar verdiğini ifade etti. Genç veya çocuk yaştaki kız çocuklarının evlenme konusunda kendi tercihlerinin olması gerektiğini belirten Osotimehin, "Kızların kiminle ve ne zaman evleneceklerine dair kendi tercih hakları olmalı. Birçok ulus gibi ebeveynler de çocukları için en iyisini istiyor ve bunun içinde hep birlikte çalışmak zorundayız Birlikte çalışmazsak çocuk yaşta evliliklerin önüne geçemez, bu trajediyi önleyemeyiz" dedi.

Dünya genelinde Asya ilk sırada

Kızların çocuk yaşta evlendirilmesine en fazla Asya ülkelerinde rastlanıyor. Dünya genelinde çocuk yaşta kızların evlendirilmesi verilerinin yüzde 50'si Asya ülkelerinde görülüyor. Asya'dan sonra ikinci sırada Afrika kıtasının Sahra bölgesi geliyor. Bu bölgeleri Latin Amerika ile Doğu Avrupa izliyor.

BM raporunu değerlendiren UNFPA Genel Direktörü Dr. BabatundeOsotimehin, çocuk yaşta kızların her ne sebep ile evlendirilirse evlendirilsin bunun hem bu kızlara hem de evliliklerine zarar verdiğini söyledi.

Genç veya çocuk yaştaki kız çocuklarının evlenme konusunda kendi tercihlerinin olması gerektiğini belirten Osotimehin, "Kızların kiminle ve ne zaman evleneceklerine dair kendi tercih hakları olmalı. Birçok ulus gibi ebeveynler de çocukları için en iyisini istiyor ve bunun içinde hep birlikte çalışmak zorundayız Birlikte çalışmazsak çocuk yaşta evliliklerin önüne geçemez, bu trajediyi önleyemeyiz" dedi.