BM Yüksek Komiseri: Finansal olarak çöktük; sığınmacı sayısı artıyor, bütçe yetmiyor

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, dünyada çatışmalar nedeniyle her gün yer değiştirmek zorunda kalan kişilerin sayısının 2010 yılında 11 bin olduğunu ancak geçen sene 42 bine yükseldiğini belirterek, sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını bildirdi.



Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, barınma, su, gıda ve sağlık yardımından eğitime kadar ihtiyaçlarda büyük artış görüldüğünü dile getiren Guterres, BM'ye bağlı yardım örgütlerinin bütçelerinin ihtiyaçlardaki bu büyüme karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.



2015'de gelirlerinin 2014'tekinden yaklaşık yüzde 10 daha az olacağını belirtip "Finansal olarak çöktük" diyen Guterres, mali kesintilerin yol açtığı tahribatın telafi edilemeyeceğini söyledi ve "İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta başarısız olduğumuzu biliyoruz" itirafında bulundu.

' Durum onarılamayacak noktada'

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Guterres, "Durum onarılamayacak noktada. Yetersiz beslenme ve psikososyal destek eksikliği dolayısıyla hayatları dramatik biçimde etkilenecek çocukların sayısına bakarsanız bunun hali hazırda böyle olduğunu görürsünüz" dedi.

Guterres'in BM içinde sisteminin değiştirilmesi ve üyelerin başlıca yardım kuruluşlarına daha düzenli ödeme yapmaları için çağrıda bulunanların başında geldiği biliniyor.



BM'nin üst düzey yetkilileri, Ortadoğu , Afrika ve Avrupa 'daki sığınmacı krizinin ulaştığı boyut nedeniyle BM insani yardım kuruluşlarının iflasın eşiğine geldiğini ve milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz durumda olduğunu belirtiyor. Tüm ülkeler için çıkarılan küresel yardım bütçesinin 19,5 milyar dolar olduğu ancak uluslararası bağışçılardan bunun sadece 7,15 milyar dolarının toplandığı belirtiliyor.