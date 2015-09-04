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Dünya

BM'den AB'ye: Krizi çözmekte başarısız oldunuz; ortak strateji üretin ve 200 bin göçmene kapıları açın!

'Yaşanan sadece göçmen sorunu değil, sığınmacı krizi'

04 Eylül 2015 18:42

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Avrupa'nın kaçak göçmen krizine etkili bir çözüm bulmakta başarısız olduğunu belirterek, 200 bin göçmene kapılarını açması çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamaya göre; Guterres, şimdiki durumun sadece göçmen sorunu değil sığınmacı krizi olduğuna dikkati çekerek, Suriye, Irak, Afganistan gibi çatışma bölgelerinden gelenlerin hayatları için kaçtığını ve bu trajik durum karşısında hak ettikleri saygıyı görmeleri gerektiğini vurguladı.

 

'AB ülkeleri ortak bir strateji üretmeli'


      
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres"Avrupa, göçmen krizine etkili bir çözüm bulmakta başarısız oldu ve bu parça parça yardım tutumuyla hiçbir yere varamaz" ifadelerini kullanan Guterres, Avrupa'ya 200 bin göçmene kapılarını açması çağrısında bulundu.

Hiçbir ülkenin göçmen kriziyle tek başına başa çıkamayacağına işaret eden Guterres, dengesiz ve işlevsiz bir sistemin artan baskı karşısında tıkanmasının şaşırtıcı olmadığını ve AB ülkelerinin "ortak bir strateji" üretmesi gerektiğini belirtti.
      
 

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