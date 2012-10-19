BM yetkilileri Esed ile ateşkesi görüşmek için Şam'a gitti

Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği Özel Temsilcisi El Ahtar El İbrahimi, Suriye'de ateşkes ilan edilmesi için Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmeler yapmak üzere Şam'a gitti.

'Esad ile görüşecek'

Şam Havaalanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat tarafından karşılanan elçinin, Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşeceği öğrenildi. BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilciliği sözcüsü Ahmed Fevzi, El İbrahimi'nin Esad'la "çok çok yakında" görüşeceğini söyledi. El İbrahimi, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le de yarın biraraya gelecek.

El İbrahimi, Suriye'de 19 aydır devam eden çatışmalara son vermek için bölge turu kapsamında Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, İran, Irak, Lübnan ve Ürdün'de yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu.

'Bölgeye yayılır' uyarısı

"Suriye'de geçici ateşkesin, Suriyelilerin sorunlarını çözerek ülkeyi yeniden inşa etmelerini sağlayacak siyasi süreci başlatabileceğini" söyleyen El İbrahimi, aksi takdirdeki Suriye'deki çatışmaların tüm bölgeye yayılacağı uyarısında bulunmuştu.