Suriye: BM'nin ateşkes önerisine sıcak bakıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdissi, BM Özel Temsilcisi Lahtar Brahimi'nin ortaya attığı ateşkes önerisine sıcak baktıklarını ancak bunun için "karşı tarafın" da masaya oturması gerektiğini söyledi.

AFP'ye açıklamada bulunan Makdissi, "Herhangi bir girişimin başarıya ulaşması, sadece bir tarafın elinde değildir" dedi.

Suriyeli diplomat, "Ağırladıkları ve finanse ettikleri silahlı gruplara, böyle bir ateşkes kararına bağlı kalmaları için baskı yapacaklar mı?" diye sorarak, söz konusu ülkelerin tutumunun önemli olduğuna vurgu yaptı.