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Suriye'de ateşkesi sağlamak için Türkiye, İran ve Arap Ligi devrede

Davutoğlu, 'İnşallah bütün taraflar Kurban Bayramı’nda bu geçici ateşkes konusunda bir mutabakat sağlarlar. ' dedi

18 Ekim 2012 00:20

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahtar el-İbrahimi’nin Suriye’de Kurban Bayramı süresince ateşkes önerisi için, İran, Türkiye ve Arap Ligi’nin mutabık kaldığını belirterek, “Ortak bir açıklama cuma günü yapılabilir” dedi.

Davutoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Zlatko Lagumdzija ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:
 
 

'Gerçek bir ateşkes'

 
 
“Şu anda doğrudan bu konuya katkıda bulunabilecek olan Türkiye, Arap Ligi ve İran bu teklife destek beyanında bulundular. Ama bunun gerçek bir ateşkes olabilmesi için de her şeyden önce havadan şehirleri kuşatarak, toplarla tanklarla yapılan saldırıların durdurulması önem taşıyor.
 
 

'Halkın iradesi yansımalı'

 
 
İnşallah bütün taraflar Kurban Bayramı’nda bu geçici ateşkes konusunda bir mutabakat sağlarlar. Muhtemelen önümüzdeki günlerde, cuma günü olabilir, bütün ilgili ülkeler bu konuda ortak ya da ayrı ayrı ama paralel, eş zamanlı destek açıklamalarında bulunacaklar. Ama ne surette olursa olsun, Bosna Hersek’te olduğu gibi, hem bu mazlumlarIn iradelerinin o ülkenin kaderine yansımaları açısından, hem de adaletin yerini bulması açısından mutlaka Suriye’de de halkın iradesini yansıtacak bir değişim gerçekleşmesi şarttır.”
 

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