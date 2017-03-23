BM ve Kızılhaç'tan Afrika’ya yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü Afrika ve Arap Yarımadası'nda açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 20 milyondan fazla insana yeterli yardım yapılmamasını eleştirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke Cenevre'de yaptığı açıklamada, Güney Sudan, Somali, Nijerya'nın kuzeydoğusu ve Yemen için şimdiye kadar sadece 422 milyon dolar yardım gönderildiğini söyledi. Ancak bu para, gereken yardımın yaklaşık onda birini oluşturuyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres bir ay önce uluslararası topluma yaptığı çağrıda açlık felaketinin önlenmesi için 4 milyar 400 milyon dolar yardım yapılması talebinde bulunmuştu.

BM'ye bağlı yardım kuruluşları ile Kızılhaç, mart ayı sonuna kadar söz konusu bölgelerde gıda, su ve ilaç yardımı yapabilmek için bu paraya ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilisi Dominik Stillhart da, Güney Sudan, Somali, Nijerya'nın kuzeydoğusu ve Yemen'de insanların tahayyül edilemeyecek kadar zor durumda olduğunu söyledi. Stillhart Cenevre'de yaptığı açıklamada, bu bölgelerdeki silahlı çatışmaların insanları zor durumda bıraktığını vurgulayarak, çatışmalar nedeniyle verimli toprakların ekilemediğini, hastane, okul ve diğer kamu tesislerinin zarar gördüğünü söyledi. Stillhart, şiddet yüzünden insanların kaçmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

BM ve Kızılhaç, halkın açlık, kıtlık ve şiddetten uzak bir yaşam sürebilmesi için bu bölgelerde savaşan taraflara da çağrıda bulunarak siyasi çözüm bulunmasını talep etti.

Çok az miktarda yardım sağlandı

Güney Sudan'da yaklaşık 5 milyon 800 bin kişinin yardıma ihtiyacı bulunuyor. BM verilerine göre, bunun için gereken 1 milyar 25 milyon dolar yardımdan sadece 230 milyon doları sağlanabildi. BM verilerine göre, Somali'de ise yaklaşık 5 milyon 500 bin kişi yardıma muhtaç. Bu insanlara yardım etmek için gereken 720 milyon dolardan şimdiye kadar sadece 60 milyon doları toplandı.

Yemen'de yaklaşık 8 milyon 300 bin kişiye yardım edilmesi gerekiyor. Bunun için gereken 1 milyar 700 milyon doların sadece 103 milyonu Yemen'e gönderildi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda ise 2 milyondan fazla insan yardıma ihtiyaç duyuyor. Ancak bu bölgede de gereken 735 milyon dolar yardımın sadece 29 milyonu sağlanabildi.

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DW/epd, JD/BK