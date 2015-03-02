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Dünya

BM: Ukrayna'da ölü sayısı 6 bini geçti

Ukrayna'da yaşanan çatışmalar, en az bir milyon insanın ülke içinde yerinden edilmesine sebep oldu

02 Mart 2015 19:09

Birleşmiş Milletler’in (BM) Ukrayna’da yaşanan gelişmelere ilişkin son raporunda "Doğu Ukrayna'da geçen Nisan ayından bu yana devam eden çatışmalarda 6 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini" açıkladı. BM raporunda şiddetin sivilleri nasıl etkilediğine de yer verdi. Sivillerin çoğunlukla silahlı muhalifler tarafından, bazen de Ukrayna silahlı güçleri tarafından özellikle zorla kaybedilme, işkence ve zorla tutulma gibi muamelelere maruz kaldığı belirtildi. Ülkedeki çatışma, en az bir milyon insanın ülke içinde yerinden edilmesine sebep oldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, raporla ilgili olarak "Birçok kişi çatışma bölgelerine sıkışıp kalmış durumda. Temel ihtiyaçları olan su, yiyecek, ısınma, elektrik ve temel sağlık malzemelerine ulaşamadan, bodrum katlarında saklanıyorlar" dedi.

 

ABD ve Rusya görüşüyor

 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsviçre'nin Cenevre kentinde mevkidaşı Sergey Lavrov, Kerry'nin Moskova'yı yalancılıkla suçlamasından bu yana ilk defa bugün bir araya geldi.

Çarşamba günü Kerry, "(Ruslar) orada (Doğu Ukrayna'da) yaptıkları şeyler yalan beyanlarında, yalanlarında, artık buna ne demek isterseniz onda, her fırsatta ısrar ediyor. Hem benim yüzüme, hem diğerlerinin yüzüne" demişti.

Bu nedenle görüşmelerin gergin geçeceği yorumu yapılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı'nın konuşmasında ayrıca Cuma günü Moskova'da Rus muhalif politikacı Boris Nemtsov'un öldürülmesine de değinmesi bekleniyor.

Kremlin yakınlarında silahlı saldırıda öldürülen Nemstov'un Ukrayna'daki Rus askerlerinin varlığına dair bir rapor üzerinde çalıştığı söyleniyordu.AGİT: İki taraf da ağır silahları çekiyor

Ukrayna hükümeti, Batılı liderler ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçılara yardım ettiğine dair açık deliller bulunduğunu savunuyor.

Buna göre Rusya ayrılıkçılara ağır silah ve asker yardımı yapıyor.

Moskova ise bu iddiaları reddediyor, ayrılıkçılara destek veren Rusların 'gönüllü' olduklarını söylüyor.

Tarafların son olarak anlaştığı ateşkes hala yürürlükte. Hem Ukrayna hem de muhalifler, ateşkes uyarınca bazı ağır silahları geri çekmişlerdi.

Ayrılıkçıların ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti üst düzey yetkilisi Eduar Basurin, "ağır silahların tamamının geri çekildiğini" söylemişti.

Basurin, Ukrayna'nın yalnızca tank savar silahları geri çektiğini ileri sürmüştü.

Ukrayna hükümeti ise Pazar günü muhalifleri "silahların geri çekildiği görüntüsü yarattığını" söylemişti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri her iki tarafın da ağır silahları geri çektiğini ancak henüz tüm ağır silahların geri çekildiğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

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