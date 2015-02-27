'Ukrayna'da ayrılıkçılar yeni taarruza hazırlanıyor'

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi’nde düzenlenen bir oturumda soruları yanıtladı.
Clapper, Rusya yanlısı ayrılıkçıların halen yürürlükteki ateşkes boyunca yeni bir saldırıya hazırlandıklarını ileri sürdü.
James Clapper, ayrılıkçıların bahar aylarında stratejik önemdeki liman kenti Mariupol'a saldırabileceklerine dikkat çekti.
Gözlemciler, Mariupol'un düşmesi halinde ayrılıkçıların Rusya'dan Kırım’a uzanan bir kara köprüsü kuracağına işaret ediyor.
'Putin fırsat kolluyordu'
Ukrayna'daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan James Clapper, "Putin uzun zamandır Kırım ve Ukrayna'nın doğusunu ele geçirebileceği bir fırsat kolladı" iddiasında bulundu.
Clapper, "Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrolü altına almayı hedeflediğini tahmin etmediğini" söyledi.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Ukrayna’ya silah yardımında bulunulmasını desteklediğini de açıkladı.
Kiev'e verilecek silah desteğinin Moskova yönetiminde olumsuz bir tepkiye yol açacağını, böylece Rusya’nın krizdeki rolünün belirginleşeceğini savundu.