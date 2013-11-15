BM, tayfun felaketinin bilançosunu açıkladı

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Ferhan Hak'ın açıklamasına göre 12 milyon kişi tayfundan etkilendi; 920 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı; 4 bin 460 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon afetle ilgili olarak, “Büyük bir yıkım söz konusu; insanlar çaresiz halde yiyecek, su, barınak ve sevdiklerinden gelecek haberlere ihtiyaç duyuyor” ifadelerinde bulundu.

BM Sözcüsü Ferhan Hak ülkedeki havalimanlarının çoğunun tekrar açılmasına karşın karayollarının enkaz yığınları nedeniyle kapalı olduğunu, bunun da afet bölgesine yardım götürmeyi zorlaştırdığını belirtti.