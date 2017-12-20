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Deutsche Welle

BM: Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, aralık ayında Yemen'de 115 sivili öldürdü

Yemen'de yedi milyonu aşkın insanın açlıktan ölme tehlikesinin bulunduğu kaydedildi

20 Aralık 2017 00:42

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun Aralık ayında Yemen'de sürdürdüğü yoğun hava saldırılarında 115 sivilin hayatını kaybettiğini, 83 sivilin de yaralandığını bildirdi.

OHCHR'den yapılan açıklamada örneklere de yer verilerek, geçen cumartesi günü bir düğünden dönmekte oldukları tahmin edilen dokuz çocuk ile bir kadının koalisyon hava saldırısında yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi. Koalisyon savaş uçaklarının bir hastane ile televizyon merkezi ve bir cezaevini de hedef aldığı bildirildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan liderliğindeki askeri güçlerin, operasyonlarında sivillerin korunmasına özen göstermesini talep etti.

Yemen'de 2015 yılından beri Şii Husi milisleri Sünni Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur el Hadi’ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Suudilerin liderliğindeki Arap askeri koalisyonu ile ABD ise Sünni yönetimi destekliyor.

Yemen'de 17 milyon kişi açlığın eşiğinde

BM verilerine göre 27 milyon nüfuslu Yemen'de 17 milyon kişi (nüfusun yüzde 63) açlıkla karşı karşıya. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Salı günü Berlin'de açıkladığı raporda açlık sorununun aciliyetine dikkat çekilerek, yedi milyonu aşkın insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Raporda, Yemen'de iç savaşın tüm şiddetiyle hüküm sürdüğü bölgelerde gerekli gıda maddelerinin sadece üçte birinin halka ulaştırılabildiği belirtildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki önemli limanları ablukaya alması sonucu Yemen gıda ihtiyacının yüzde 90'ını ithal etmek zorunda.

Oxfam raporunda abluka sonrası dönemde gıda fiyatlarının yüzde 28 oranında arttığı, ayrıca içme suyu ve ilaç eksikliği çekildiği de vurgulandı. Birçok yerde içme suyu temininin ve hastanelerin çöküşün eşiğine geldiği, yakıt ithal edilemediği için yardım maddelerinin halka ulaştırılamadığı da belirtiliyor.

Kolera ve difteri tehdidi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ülkedeki bu feci ortamın kolera ve difteri gibi salgın hastalıkların yayılmasına da önayak olduğunu, bir milyondan fazla çocuğun hayati tehlike arz eden solunum yolları hastalığına yakalanma riski altında bulunduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülkede koleraya yakalanmış olan 900 bin hastanın acil tıbbî yardıma ihtiyacı bulunuyor.

Oxfam'ın İnsani Krizler ve Anlaşmazlıklar Almanya Masası Şefi Robert Lindner, İngiltere ve ABD'nin Yemen'de süren savaşı sadece eleştirmekle yetindiğini belirterek, "Artık sözlerin uygulamaya geçirilme zamanı gelmiştir" diye konuştu. Lindner, BM Güvenlik Konseyi'nin de Yemen'deki savaşın sona ermesi için elinden gelen herşeyi yapması gerektiğini vurguladı.

epd, ÇA/BK
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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