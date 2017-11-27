Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk önlenebilir hastalıklardan hayatını kaybediyor

Çeviri: Gonca Tokyol

Suudi Arabistan’ın başkent Riyad’a düzenlenen balistik füze saldırısından sonra sıkılaştırdığı ablukayı insani yardımların geçişi için kısmen kaldırdığı Yemen’de her 10 dakikada bir çocuğun önlenebilir hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ürdün’ün başkenti Amman’da gazetecilere konuşan UNICEF Direktörü Geert Cappelaere, Yemen’de yaşayan 11 milyondan fazla çocuğun acil yardıma ihtiyac duyduğunu söyledi. Cappelaere, “Bugün Yemen’in çocuklar için dünyadaki en kötü yerlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yemen’deki savaş, üzücü bir şekilde çocuklara karşı bir savaştır. Yemen, hayatımda gördüğüm en kötü insani krizle karşı karşıya” dedi.

Birleşmiş Milletler, 17 milyon insanın gıdaya ihtiyaç duyduğu ve 7 milyonunun da açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Yemen’deki insani krizi dünyanın en kötüsü olarak nitelendirmişti. Sivillerin hayatta kalması için gereken her şeyde dışa bağımlı olan Yemen’de, 11 milyonu çocuk 20 milyondan fazla insanın acil insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtiliyor. İnsani krizinin pençesindeki Yemen'de, kolera salgınının da yaklaşık 885 bin kişiyi etkilediği düşünülüyor.

BM verilerine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Mart 2015'te başlattığı operasyonlar kapsamında düzenlenen hava saldırılarında yüzde 60'ı sivil 8 bin 670 kişi öldü, 49 bin 960 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan’ın iki hafta önce başkent Riyad’a düzenlenen balistik füze saldırısını gerekçe göstererek 2 yıldır süren ablukayı sıkılaştırmasının ardından salgın hastalıkların ve açlığın hakim olduğu Yemen’e ilk insani yardımlar cumartesi günü ulaşmıştı. BM yardım uçağı 1.9 milyon doz aşıyı ülkeye ulaştırırken, yardım görevlilerini taşıyan 3 uçağın da Yemen’e vardığı kaydedilmişti. Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) yapılan açıklamada da 25 bin buğdayın, Husilerin kontrolündeki bölgelere ulaştığı duyuruldu.