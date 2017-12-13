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Dünya

Suudi Arabistan Yemen'i vurdu; 39 ölü, 90 yaralı

Polis merkezinde 180 kişini olduğu belirtildi

13 Aralık 2017 16:07

Yemen'de Suudi Araabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, başkent Sana'daki bir polis merkezini vurdu. Hava saldırısında  39 kişini öldüğü, 90 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Husilere ait El-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sana'nın doğusundaki bir polis merkezine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırada  39 kişinin yaşamını yitirdiğini 90 kişinin de  yaralandığını duyurdu.

Saldırıda ölen ve  yaralananların polis merkezinde alıkonulanlar olduğuna işaret belirtilirken söz konusu merkezde Husilere karşı savaşan ve alıkonulan hükümet güçleri mensubu 180 kişinin olduğu öne sürüldü. 

 

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