Suudi Arabistan Yemen'i vurdu; 39 ölü, 90 yaralı

Yemen'de Suudi Araabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, başkent Sana'daki bir polis merkezini vurdu. Hava saldırısında 39 kişini öldüğü, 90 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Husilere ait El-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sana'nın doğusundaki bir polis merkezine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırada 39 kişinin yaşamını yitirdiğini 90 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıda ölen ve yaralananların polis merkezinde alıkonulanlar olduğuna işaret belirtilirken söz konusu merkezde Husilere karşı savaşan ve alıkonulan hükümet güçleri mensubu 180 kişinin olduğu öne sürüldü.