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Dünya

BM: Suriye'de rejim de muhalifler de insanlık suçu işliyor

Birleşmiş Milletler: Suriye'de tüm taraflar, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor. Bu suçları işleyenler, herhangi bir şekilde hesap verme korkusu taşımıyor

11 Eylül 2013 15:38

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insan hakları ihlalleri konusunda hazırladığı son rapor Cenevre'de yayımlandı.

Örgütün Suriye konusunda hazırladığı 10'uncu raporu hazırlayan Birleşmiş Milletler denetçileri, savaş kurallarının ya da insanî standartların dikkate alınmadığı çatışmalarda tüm tarafların, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediklerini vurguluyor.

BBC Türkçe’de  Imogen Foulkes imzasıyla yer alan habere göre, Suriye'ye girmelerine hâlâ izin verilmeyen denetçilerin bu son raporu, Mayıs ve Temmuz ayları arasında görgü tanıklarıyla yapılan 258 mülakata, video kayıtları yapılan ifadelere ve uydu görüntülerine dayanıyor.

Birleşmiş Milletler'in raporu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov arasında yarın Cenevre'de yapılacak Suriye görüşmesi öncesinde yayımlandı.

 

Suçları işleyenlerin hesap verme korkusu yok

 

Hazırlanan raporda, Suriye'de işkence, tecavüz, yargısız infaz ve savaş suçlarının işlendiği belirtiliyor ve bu suçları işleyen kişilerin herhangi bir şekilde bu suçlar konusunda hesap verme korkusu taşımadıkları kaydediliyor.

Milyonlarca kişinin evlerinden ve yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden rapor, bu kişilerin hükümet güçlerinin acımasız bombardımanına maruz kaldığını ve misket bombalarının yaygın şekilde kullanıldığını vurguluyor.

Birleşmiş Milletler raporu, hastanelerin bombalandığını, tarlalardaki ürünlerin yakıldığını ve halkın sağlıklı içme suyundan mahrum bırakıldığını belirtiyor.

Ülkedeki muhalif güçlerin de artan şekilde işkence ve yargısız infaz suçları işlediği ifade edilen raporda 15 yaşındaki bir çocuğun da dinî değerlere küfrettiği gerekçesiyle öldürüldüğü hatırlatılıyor.

Raporda, kimyasal silahlarla ilgili incelemelerden kısaca bahsediliyor ve bu silahların neler olduğu ve kimler tarafından kullanıldığının henüz belirlenemediği ifade ediliyor.

Ellerinde, savaş suçu işleyenlerin uzun bir listesi bulunduğunu belirten Birleşmiş Milletler denetçileri, bu kişilerin adalet karşısına çıkarılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Cenevre'de biraraya gelecek Amerikalı ve Rus diplomatlara bir mesaj da veren rapor, Suriye'deki sorunların askerî yollarla çözülemeyeceğini ifade ederek çatışmanın herhangi bir tarafına silah sağlamanın sadece 'hayali bir zafer' havası yaratacağını, çatışmaları sona erdirmeyeceğini belirtiyor.

 

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