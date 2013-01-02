BM Suriye'deki iç savaşın bilançosunu açıkladı: 60 bin ölü

Suriye'de çatışmaların başladığı 15 Mart 2011'den bu yana Suriye'de 60 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

OHCR tarafından hazırlatılan raporun sonuçlarını Cenevre'de açıklayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, 15 Mart 2011 ila 30 Kasım 2012 arasında 59 bin 648 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın 2013 başı itibarıyla 60 bini geçtiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Çatışmalardaki kayıpların beklediklerinin çok üzerinde çıktığını dile getiren Pillay, ''Bu rapor bugüne kadar hazırlanan en detaylı analiz ama doğal olarak kesin rakamlar değil'' dedi.

Navi Pillay, Suriye'de görev yapan personelinin en çok ''uluslararası toplum nerede, bu katliamı durdurmak için niçin harekete geçmiyorsunuz'' sorusuna muhatap olduğuna işaret ederek, ''Bu sorulara tatmin edici bir cevap bulamıyoruz. Biz oyalanırken Suriye yanıyor'' dedi.

Raporda, kayıplara ilişkin rakamların Suriye Hükümeti'nin de aralarında olduğu 7 ayrı kaynaktan derlendiği ifade edilirken, can kayıplarına ilişkin gerçek sayının çok daha fazla olabileceği kaydedildi.

Öte yandan kampanya kapsamında, Kahramanmaraş Belediyesi'nce temin edilen bin 200 adet battaniye ve iş adamları tarafından sağlanan 16 kamyon un, Kocaeli İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan kuru gıda ve giyecekler, Merkezi Konya'da bulunan Dost Eli Derneği'nin organizesinde esnaftan toplanan yardım malzemeleri, Kocaeli İnsani Yardım Derneği (KİYAD) tarafından toplanan kuru gıda ve giyecekler Suriye'ye gönderildi.