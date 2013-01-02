Şam'da benzin istasyonu bombalandı, onlarca ölü

Suriye'de muhalifler savaş uçaklarının Şam'ın dış mahallelerinden Mileyha'daki bir benzin istasyonunu bombaladığını ve onlarca kişinin öldüğünü söyledi.

Kimi muhalif kaynaklar ölü sayısını 30 kimileri de 70 olarak veriyor. Ama bu rakamlar henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanabilmiş değil.

Ayrıca muhalif gruplar tarafından iletilen ve bu olaya ait olduğu öne sürülerek internete konulan video görüntülerinde yanmış insan bedenleri ve parçalanmış araçlar görülüyor. Başka kaynaklar olaya ilişkin görüntü geçmedi.

Reuters Ajansı'nın sözlerini aktardığı 2 kişi, benzin istasyonundaki patlamaya tanık olduklarını, savaş uçaklarının bombaladığını söyledi.

Esas olarak muhaliflerin kaynaklık ettiği bilgilere dayanan ve merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, benzin istasyonunun Şam'ın gerilların denetimindeki Mileyha semtinde olduğunu duyurdu.

Hükümet, geçmişte meydana gelen bu tür olaylarda, isyancı güçlerin, kendi saldırılarının sorumluluğunu ordu birliklerine yüklemek için yönlendirici yayın yaptıklarını savunmuştu.

Benzin sevkiyatı

Reuters Haber Ajansı'nın sözlerini aktardığı Ebu Said adlı Suriyeli muhalif "En az 30 beden saydım, yanmış ya da parçalanmışlardı" dedi.

Yerel saatle 13 sıralarında meydana geldiği söylenen patlama sırasında benzin istasyonuna akaryakıt sevkiyatı yapıldığı ve yakıt sıkıntısı yüzünden, benzin almak üzere bir kalabalığın toplanmış olduğu belirtildi.

Humus'ta güvenlik operasyonu

Suriye resmi haber ajansı Sana, muhalif silahlı güçlerin eline geçtikten sonra tıklayın ordunun denetimi yeniden ele geçirdiği Humus'taki güvenlik operasyonunda "teröristlerin etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.

SANA, bölgedeki bir kaynağın operasyon sırasında silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini söylediğini aktarıyor.

BBC'nin Şam'daki muhabiri Lina Sincab Mileyha'nın muhaliflerin güçlü olduğu bir semt olmadığını, ölen ve yaralananların çoğunun siviller olduğunun anlaşıldığını söyledi.

BM: 60 bini aşkın ölü

Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları temsilcisi Navi Pillay Suriye'de iki yıla yakın süredir devam eden olaylarda ölenlerin sayısının 2013 başı itibariyle 60 bini aştığını bunun bütün tahminleri aşan şok edici bir rakam olduğunu söyledi.

BM'nin Suriye'de yaşanan savaşın insan maliyetini ortaya çıkarmak için beş aydır sürdürdüğü araştırmada görev alan uzmanlar, yedi ayrı kaynaktan gelen haberleri birbiriyle çek ederek bu sayıya ulaştı.

Navi Pillay, araştırmanın kapsadığı 15 Mart 2011 ile 30 Kasım 2012 tarihleri arasında yaklaşık 60 bin kişinin öldüğünü ve bu sayının şu anda muhtemelen 60 binin üzerine çıktığını söyledi.

Muhalif gruplar can kaybını daha önce 44 bin olarak tahmin ediyordu. Ama bu rakam yalnızca siviller ve muhaliflerin kayıplarını içeriyor, hükümete bağlı güçlerin kayıplarını dışarda tutuyordu.

BM rakamlarının Suriye ordusunun kayıplarını da içerip içermediği henüz açıklık kazanmadı.