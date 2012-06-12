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Dünya

BM: Suriye'de çocuklar kalkan olarak kullanıldı

BM’nin Çocuk ve Silahlı Çatışma temsilcisi Radhika Coomaraswamy, çocukların gözaltında işkence gördüğünü ve katledildiğini söyledi

12 Haziran 2012 14:39

Birleşmiş Milletler, Suriye ordusunu çocukları çatışma bölgesinde “kalkan” olarak kullanmakla suçladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'de görgü tanıklarına dayandırdığı raporda, bazı çocukların muhalif birliklerin saldırılarının önlenmesi için tankların önüne sürüldüğü belirtildi.

BM’nin Çocuk ve Silahlı Çatışma temsilcisi Radhika Coomaraswamy, çocukların gözaltında işkence gördüğünü ve katledildiğini söyledi.

BBC’ye konuşan Coomaraswamy, ekibinin Suriye’den “korkunç” haberlerle döndüğünü dile getirdi.

Çocukların çatışma ortamında ayrı tutulmayıp hedef olduğuna daha önce hiç tanık olmadığını belirten Coomaraswamy, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların işkence gördüğüne şahit olanların ifadeleri ve işkenceyi kim yaptığına dair tanıklarımız var. Ayrıca, tanklar ateş etmesin diye kalkan olarak önlerine sürüldüklerini anlatan çocukları da dinledik.”


'Muhalifler de tehlikeye atıyor'


Coomaraswamy, çocukları tehlikeye attığı için Özgür Suriye Ordusu’nu da eleştirdi.

BM temsilcisi, “İlk defa çocukların Özgür Suriye Ordusu tarafından tıbbi ve hizmet servisleri için kullanıldığını duyduk yine de cephede görev alıyorlardı” dedi.

Suriye’deki çocukların gördüğü muamelenin birçok çatışma bölgesinden farklı olduğunu belirten Coomaraswamy, “Gerçekten şok olduk. Birçok çatışma bölgelerinde çocukların öldüğü veya yaralandığı durumlara şahit olduk. Ama, en gençleri 10 yaşında olan çocukların gözaltında işkence görmesi, birçok yerde görmediğimiz sıra dışı bir durum” diye konuştu.

BM’nin yıllık ‘Çocuk ve silahlı çatışma’ raporunda İdlib’in Aynel Aruz köyünde 9 Mart 2012’de yapılan saldırı da yer aldı.

Rapor, çocukların zorla evlerinden alınıp “askerler ve milisler tarafından kalkan olarak kullanıldığını, köye gitmekte olan askeri personeli taşıyan otobüsün cam kenarlarına çocukların yerleştirildiğini” aktaran bir görgü tanığının ifadesine de yer verdi.

BM raporuna göre, bazı çocuklar, gözleri kapalı halde elektrik kabloları ile dövüldüklerini, sigara yanıklarıyla korkutulduklarını ve sorgu sırasında elektroşoka maruz kaldıklarını aktardı.

BM-Arap Birliği ortak temsilcisi Kofi Annan’ın altı maddelik barış planı çerçevesinde bir gözlemci heyeti hala Suriye’de bulunuyor.

Uluslararası diplomatik çabalara rağmen ülkeden şiddet haberleri gelmeye devam ediyor.

Aktivistler, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın özellikle sivilleri hedef aldığını iddia ederken, hükümet şiddetten “silahlı çeteleri” sorumlu tutuyor.
 

ABD, 'katliam' uyarısı yapıyor

 

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye hükümetinin, Lazkiye’ye bağlı Haffa bölgesinde “yeni bir katliam düzenleyebileceği” yönünde endişeleri olduğunu belirtmişti.

Aktiviteler, aybaşında Suriye hükümetine bağlı birliklerin Hule’de 109, Kubeyr’de 78 kişiyi öldürdüğünü iddia etmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazartesi ülke çapında ölenlerin sayının 100’den fazla olduğunu belirtse de veriler doğrulanamıyor.

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