BM: Hule katliamı insanlık suçu sayılabilir

BM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Suriye'nin Hule yöresinde geçen hafta yüz kadar kişinin katledilmesiyle "insanlığa karşı suç işlenmiş olabileceğini" söyledi.

Komisyon başkanı Navi Pillay, bu açıklamayı, Cenevre'de olağanüstü toplanan komisyona hatip ederken yaptı.

'Hule katliamını isyancılar yaptı'

Komisyon toplanmadan önce Suriye'deki muhalif çevrelerden yeni bir toplu katliam ihbarı geldi.

Beyrut'taki BBC muhabiri Jim Muir, Suriye'nin batısındaki Kuseyr kenti yakınlarındaki bir köyde, hükümete bağlı Şebiha milislerinin, bir otobüsten 13 işçiyi indirerek öldürdüklerini aktarıyor.

Muhalif eylemcilerce internetten yayınlanan dehşet verici video görüntülerinin birinde, yerlere dağılmış halde, yakın mesafeden ateş açılarak öldürüldükleri anlaşılan işçilerin cesetleri görülüyor.

Bir diğer video görüntüsündeyse, bir binanın zeminine dizili halde cesetler ve başlarında ağıt yakan yakınları görülüyor.

Esad yönetime muhalif eylemciler, öldürülen erkeklerin bir gübre fabrikasının işçileri olduğunu, otobüslerinin Kuseyr yakınlarındaki Buveyda Şarkiyya yöresinde Şebiha milislerince durdurulduğunu anlatıyorlar.

Milislerin önce işçilerin paralarını aldığı, sonra otobüsten indirerek 13 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor.

Muhaliflerin son katliamla ilgili haberinin, henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığını belirten BBC muhabiri Jim Muir, bununla birlikte, geçen hafta içinde iki kez, Suriye'deki BM gözlemcilerinin, muhaliflerin benzer haberlerini destekleyen bilgiler aktardıklarını kaydediyor. Bu olaylar arasında, Hule'deki katliamın ardından ülkenin doğusunda 13 erkeğin ateş açılarak öldürülmesi olayı bulunuyor.

BM'den acil toplantı

Öte yandan Hule katliamı üzerine acil olarak toplanma kararı alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin söz konusu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Hule katliamının toplantıda sert bir dille kınanması bekleniyor.

Toplantı için hazırlanan taslak metinde Suriye yönetiminden insan hakları müfettişlerinin ve yardım kuruluşlarının ülkede faaliyetine izin verilmesi talep ediliyor. Ancak Cenevre'de toplantıyı izleyen BBC muhabiri Imogen Foulkes, Konsey'in gerçek bir gücü olmadığını, Suriye'ye yaptırım uygulayamacağını veya BM Güvenlik Konseyi'ne eyleme geçmesi için emir veremeyeceğini bildiriyor.

Foulkes Rusya ve Çin'in tavrı nedeniyle Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki insan hakları ihalleleriyle ortak br eylem tutumu göstermesinin zor olduğunu ekliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gerçekleştireceği Berlin ve Paris ziyaretlerinde Suriye'yle ilgili Almanya ve Fransa'dan baskı görmesi bekleniyor.

Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise Türkiye'de Suriyeli muhaliflerin sözcüleriyle biraraya gelecek.