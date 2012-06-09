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Dünya

BM: Kubeyr'de yanık insan bedeni kokusu hissediliyor

BM Sözcülüğü Kubeyr'e gidemeyen BM gözlemcilerinin en sonunda köye ulaştıkları duyuruldu

09 Haziran 2012 13:21

BM Sözcülüğü, Suriye'de görev yapan BM Gözlemci Misyonu (UNSMIS) personelinin katliam yapılan Kubeyr köyüne ulaştığını bildirdi. Gözlemci heyetinin Kubeyr köyünde "ağır bir yanık insan bedeni kokusu" ile karşılaştığı belirtildi.

Sözcülük tarafından yapılan açıklamada, daha önce engellerle karşılaştıkları için bir türlü Kubeyr'e gidemeyen BM gözlemcilerinin en sonunda köye ulaştıkları duyuruldu.

Verilen bilgiye göre, UNSMIS'de görev yapan 20'nin üzerinde gözlemci dün yerel saatle 15.30'da köye girmeyi başardı. Ancak köyün boş olması nedeniyle BM gözlemcileri geçen Çarşamba günü yaşanan katliamın tanıklarıyla konuşamadı.

BM gözlemci ekibinin, Kubeyr'e komşu bir başka köyde yaşayan ve BM ekibini görünce Kubeyr'e gelen kişilerle görüştükleri, bu kişilerin de katliamla ilgili duyduklarını BM personeline anlattıkları, kaybolan yakınlarından söz ettikleri kaydedildi.


"Yanık kokusu hissediliyor"


BM gözlemci ekibinin köyün civarında zırhlı araçların izlerini gördükleri belirtilen açıklamada, köyde bazı evlerin zırhlı araçlardan atılan roketlerle, el bombalarıyla zarar gördüğü, bazı evlerin içinde duvarlarda ve yerlerde kan izlerinin görüldüğü, evlerin dışında hala yangın ateşinin devam ettiği ve köyde son derece ağır bir yanık insan bedeni kokusunun hissedildiği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu saldırının hangi koşullarda cereyan ettiği hala net değil. Saldırıda ölenlerin isimleri, olayın detayları ve kaç kişinin öldüğü hala teyit edilemedi. BM gözlemcileri halen olayın gerçeklerinin tespit edilmesine çalışıyorlar.”

BM Sözcülüğü, Kubeyr köyünde BM Gözlemci Misyonu (UNSMIS) gözlemcileri tarafından çekilen görüntülerden oluşan bir video klibi de Youtube'e koyarak BM gazetecileriyle paylaştı.


Annan: Herkes bir çözüm arıyor


BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan ise Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile bir araya geldi.

Annan, görüşmenin başında, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Planın uygulanması için Suriye hükümetine ve taraflara baskının artırabileceğinden bahsedeceğini" belirtti.

Herkesin bir çözüm aradığını ifade eden Annan, "Bazıları bu planın ölmüş olabileceğini söylüyor. Sorun plan mı yoksa uygulanması mı. Uygulanmasıysa, bu nasıl yoluna konulur. Eğer sorun plansa başka ne seçeneklerimiz var" diye konuştu.

Tüm bu soruların bugün ele alınacağını dile getiren Annan, "Aynı zamanda, bölge hükümetleri ve tüm dünya ile hedefimize ulaşmak için nasıl çalışacağımıza yanıt arıyoruz" dedi.

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