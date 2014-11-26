BM: Suriye'de 12,2 milyon kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Valerie Amos, Suriye'de 12 milyon 200 bin kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Haziran ayında aynı rakam 10 milyon 800 bindi. Dün akşam BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Amos, Türkiye ve Ürdün'den yola çıkan insani yardım konvoylarının ise çatışma bölgelerinde bazı ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ve insanların hayatında önemli bir değişiklik yarattığını belirtti.

Amos bununla birlikte, konvoyların umulan sayıda kişiye ulaşmadığını da kabul etti. BM yetkilisinin verdiği bilgiye göre örgüt Suriye'de kuşatma altındaki bölgelerde yaşayan 212 bin kişiye yardım gönderdi. Bu kişilerin yaklaşık 185 bin 500'ü rejimin, 26 bin 500 kadarı ise muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, muhaliflerin oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi de daha önce, BM konvoylarının ülkede 3 buçuk milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini ancak rakamın bunun çok gerisinde kaldığını açıklamıştı. Suriye'de Mart 2011'de başlayan ve daha sonra iç savaşa dönüşen isyan nedeniyle 3 milyon 200 bin kişi yurtdışına kaçtı, 7 milyon 600 bin kişi de evlerini terk ederek ülkenin başka bölgelerine gitmek zorunda kaldı.

'Yardım yetkisi uzatılsın'

Valerie Amos ise Güvenlik Konseyi'nden, Ocak ayından sonra da kendilerine "sınır ötesi yardım" yapma yetkisi verilmesini istedi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon daha önce Suriye hükümetini ve ülkedeki militan grupları sivillerin yaşadıkları bölgeleri hedef almaya devam etmekle suçlamıştı. Örgüt Güvenlik Konseyi'nden aldığı yetki kapsamında Suriye'ye komşu ülkelerden Türkiye ve Ürdün üzerinden Şam rejiminin izni olmaksızın Suriyelilere yardım ulaştırabiliyor. Irak'ta konvoyların geçişi için ayrılan bölge ise İslamcı militanların eline geçtiği hiçbir zaman kullanılamadı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise ülkede özel bölgeler kurulmasını, bu bölgelerde çatışmaların "dondurulmasını" ve siyasi temaslar sürerken insani yardımların ihtiyaç sahiplerine gönderilmesine olanak sağlanmasını önerdi.