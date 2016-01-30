BM Suriye Temsilcisi: Cenevre müzakerelerinin kaderi açısından pazartesi çok önemli

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'de Suriye rejim adına görüşmelere katılan heyetle yaptığı görüşmelerin ardından toplantıların kaderi açısından pazartesi gününün oldukça önemli olduğunu söyledi. De Mistura toplantılara Kürtlerin davet edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya da, "Şimdilik gönderilen davet mektupları bu kadar. Atladığım birisi yok" cevabını verdi.

Radikal'in haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'de pazar günü Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Yüksek Müzakere Komisyonu ile görüşmelere başlayabileceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim adına görüşmelere katılan Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi başkanlığındaki heyetle yaptığı görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Heyetle hazırlık mahiyetinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bunun standart bir uygulama olduğunu kaydeden de Mistura, görüşmelerle Suriye'de barışın yanı sıra ateşkesin sağlanmasını da hedeflediklerini söyledi.

Yüksek Müzakere Komisyonu'nun (YMK), görüşmelerin neresinde olduğunun da kendileri için oldukça önemli olduğunu vurgulayan de Mistura, komisyonun kendi aralarında Cenevre'ye gelip gelmeme hususunda karar vermek için 3-4 gündür müzakere yürüttüklerini kaydetti.

Suriye hükümetinden beklentiler

De Mistura, YMK'nin kendileri açısından önemli hususlara dikkati çektiklerini ve görüşmelere katılmak için Suriye hükümetinden, tutukluların salıverilmesi, kuşatmaların kaldırılması gibi halkın durumunu iyileştirecek adımlar beklediklerini aktardı.

Söz konusu isteklerin insan haklarına ilişkin olduklarına dikkati çeken de Mistura, bu isteklerin BM Güvenlik Konseyi kararlarında da yer aldığını ifade etti.

YMK'ye şiddetle görüşmelere katılmaları tavsiyesinde bulunduklarını belirten de Mistura, doğrudan ya da dolaylı, formatı ne olursa olsun yol almak için yapılacak en iyi şeyin görüşmelere katılmak olduğunu söyledi.

YMK heyetinin görüşmelere katılmayı ciddi olarak düşündüklerine inandıklarını ifade eden de Mistura, Suriye görüşmelerinde ilerleme kaydedebilmek için pazar günü büyük ihtimalle YMK heyetiyle görüşmeye başlayabileceklerini belirtti.

De Mistura, durumu gözden geçirmek açısından pazartesi gününün oldukça önemli olduğunu söyledi. Gidişatın tekliflerinin kabul edilmesi yönünde olduğuna inandığını kaydeden de Mistura, Suriye halkına verilebilecek en iyi mesajın Cenevre'ye gelmek olduğunu dile getirdi.

De Mistura'nın el-Caferi ile görüşmesi iki saatten fazla sürdü. Görüşme sonunda de Mistura ve el Caferi'nin ayrı ayrı basın açıklaması yapması bekleniyordu ancak Suriye heyeti, görüşmenin hemen ardından gazetecilerin ısrarlı sorularını cevapsız bırakarak görüşmenin yapıldığı binadan ayrıldı.

"Terörist listesi gündeme geldi"

De Mistura, rejim adına görüşmelere katılan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi ve heyeti ile bir araya geldikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rejim heyetinin, görüşme esnasında terörist listesinin belirlenmesi konusunu da gündeme getirdiğini söyleyen de Mistura, heyete öncelikli olarak Güvenlik Konseyi'nde belirlenen konuların görüşülmesi gerektiğini ilettiğini söyledi.

De Mistura, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komisyonu'ndan bir heyetin Cenevre'de olduğunun hatırlatılması üzerine söylentilerin kendisine de ulaştığını ve bunun iyiye işaret olduğunu belirtti.

Cenevre Bildirisi'nde yer alan geçiş hükümeti yerine ulusal koalisyon hükümeti kurulmasından bahsedildiğine ilişkin bir soruya ise, "Gündemimiz oldukça açık, Güvenlik Konseyi'nde alınan kararlarının uygulanması. Bu da yönetim, yeni anayasa ve BM gözetiminde seçimler" cevabını verdi.

Kimler davet edildi?

Görüşmelere kimlerin davet edilmesine ilişkin ise Staffan de Mistura, "Rejimi davet ettik ve geldiler, Yüksek Müzakere Komitesini davet ettik ve katılıp katılmamak onlara bağlı. Görüşmelere katılmalarını dört gözle bekliyoruz. Görüşmelerin daha iyi yürütülebilmesi için seslerinin duyulması gereken kişilere de bireysel davet mektupları gönderdim" dedi.

De Mistura, "Şiddetin, bombardımanın azaltılması, kuşatmaların kaldırılması, ateşkes sağlanması ve tüm bu konuların uygulamaya geçirilmesi için bu görüşmeleri yapmamız gerekiyor. Görüşmelere bir şans verilmeli" diye ekledi.

Kürtlerin davet edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya da, "Şimdilik gönderilen davet mektupları bu kadar. Atladığım birisi yok" cevabını verdi.