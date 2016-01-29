PYD: Cenevre’de davet edilmeme sebebimiz Türkiye değil

PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak Suriye görüşmelerine davet edilmemesinde Türkiye'nin rolünün negatif olduğunu belirterek, “Bize göre karar verenler ABD, Rusya, De Mistura ve BM, Türkiye değil. Fakat nasıl bir karar almışlar biz de bilmiyoruz" dedi.

Birgün’ün haberine göre Müslim, Suriye'deki krize çözüm bulmak için Cenevre'de yapılacak toplantıya çağrılmamasıyla ilgili olarak, Amerika'nın Sesi Radyosu’na konuştu.

Müslim, toplantıya PYD'nin çağrılmaması ile ilgili perdenin arkasında ne döndüğünü tam olarak bilmediklerini ancak, şimdiye kadar BM Suriye özel temsilcisi Staffan De Mistura'nın kendilerini davet etmediğini söyledi.

Kendilerini göre Suriye'de PYD'siz çözüm olamayacağını söyleyen Müslim, "Onun için diyalog masasında olmamız gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Cenevre toplantısına çağrılmamalarında Türkiye'nin rolü olup olmadığı ile ilgili bir soru üzerine Müslim, "Çağrılmamamızda Türkiye'nin rolü negatiftir. Ama bize göre karar verenler başkalarıdır. Türkiye değildir. Amerika, Rusya, de Mistura ve BM'dir. Ama nasıl bir karar almışlar bizde bilmiyoruz ama Türkiye'nin rolü çok negatiftir" dedi.

Müslim, Rusya'nın PYD ısrarının çözüm için olduğunu ifade ederek, "Suriye'de çözüm isteyenler PYD'nin masada olmasını ısrar ediyor. Tahminime göre Rusya'nın ısrarı bundandır. Çözümün biz olmadan olmayacağını Rusya görüyor" dedi.

Yapılacak olan konferansın bir veya iki günlük bir konferans olmadığını, belki bir yıl sürebilecek bir süreç olduğunun altını çizen Müslim, "Buna toplantıya katılanlar karar verecektir. Biz Suriye'deki bütün Kürt partileri ile birlikte hareket ediyoruz. Sadece iki parti koalisyon ile hareket ediyor, Kürt siyasetleri yoktur onların, İstanbul'da kalıyorlar. Rojava'daki Kürt partiler ile görüştük ve neler yapılacağı konusunda kararlaştık" dedi.

Müslim, dahil edilmedikleri toplantıya karşı olumsuz bir eylem ve hareket içinde olmayacaklarını belirterek, "Biz kendi programımıza göre hareket edeceğiz. Biz savunmamızı ve mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.