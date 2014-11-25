BM raporu: İran uranyum stokunu azalttı

İran’la P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer görüşmelerinin uzatılması kararının alındığı gün Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir raporda, İran’ın düşük zenginlikteki uranyum gaz stokunu azaltmayı kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

BM nükleer ajansı tarafından yayınlanan raporda İran’ın 2013’te Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya ve ABD’yle imzaladığı geçici anlaşmaya icap et en bu adımı attığı belirtildi.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) verilerinde, İran’ın uranyum gaz stoku 7,400 kilogramın altına inmiş durumda. Bu rakam geçen yıl kararlaştırılan sınırın altında. Kasım ayının başlarında limitin üzerinde seyreden stok miktarının son haftalarda düşürüldüğü tahmin ediliyor.

Geçen yıl imzalanan geçici anlaşmaya göre, İran’ın önemli miktarda düşük zenginlikte uranyum gazını okside dönüştürmesi gerekiyordu. Bu durumdaki materyal silah yapımı için kullanılabilirliğini yitiriyor.

Tahran ayrıca, uluslararası yaptırımların hafifletilmesi karşılığında “hassas düzeydeki nükleer operasyonunu” durdurma sözü verdi.