İran, uranyum zenginleştirmesine devam ediyor

İran Atom Enerji Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, bugün meclisin resmi haber sitesi İCANA'ya verdiği demeçte, yüzde 20 uranyum saflaştırma programını durdurmadıklarını bildirdi. Salihi, "Yüzde 20 uranyum zenginleştirme ve yakıt çubukları üretimi işlemleri devam etmektedir. Üretim sürecini durdurmadık" açıklamasında bulundu.

İranlı üst düzey bir milletvekili geçen hafta ülkesinin orta ölçekli uranyum üretimi çalışmasına son verdiğini belirtmişti. İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, "Tahran'daki reaktöre gerekli yakıt temin edilmiştir ve artık yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye gerek kalmamıştır ve üretimi yapılmamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

Batılı ülkeler, Tahran'dan başlıca talepler olarak yüzde 20 uranyum zenginleştirme çalışmalarına son vermesini ve elindeki stokları yurtdışına intikal ettirmesini istiyor.